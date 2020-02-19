Ворскла объявила о завершении сбора и планах на подготовку к матчу с Динамо

Сегодня футболисты "Ворсклы" провели одну из ключевых тренировок в Турции накануне стартового официального матча Украинской Премьер-лиги против "Динамо".

Игра состоится уже в субботу, 22 февраля, в 17:00, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Уже завтра вечером "Ворскла" вылетает в Киев.

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Поскольку отель, где живут и работают полтавчане, недалеко от аэропорта, то все путешествие из Турции в Украину не должно занять много времени.

Без заезда в Полтаву, и молодежный и основной состав сразу из аэропорта расквартируются в Киеве.

Там они проведут тренировку, а на следующий день - свои официальные матчи. К слову, молодежный состав сыграет в тот же день, что и основа, но раньше - в 12:00.