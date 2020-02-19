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Все стандартно: Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь
Назарий Муравский уехал в Мариуполь
Защитник "Шахтера", Назарий Муравский отправился в аренду в "Мариуполь".
Соглашение аренды рассчитано до конца текущего сезона.
Отметим, что 20-летний защитник ранее играл юношескую команду "горняков", а в нынешнем сезоне провел 16 игр за молодежный состав "Шахтера".
Зимой футболист прошел первый зимний сбор с командой Луиша Каштру, однако уже на второй сбор отправился с "Мариуполем".
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
19.02.2020 в 17:54
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Hugo64 (PARIS)
19.02.2020 в 17:35
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kalimeras09000 (Ирпень)
19.02.2020 в 17:52
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oda1979 (Запорожье)
19.02.2020 в 18:53
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Инспектор ( )
19.02.2020 в 17:17
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