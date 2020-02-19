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Все стандартно: Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Назарий Муравский уехал в Мариуполь

Все стандартно: Шахтер отправил очередного молодого игрока в аренду в Мариуполь
Новина українською

Защитник "Шахтера", Назарий Муравский отправился в аренду в "Мариуполь".

Соглашение аренды рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что 20-летний защитник ранее играл юношескую команду "горняков", а в нынешнем сезоне провел 16 игр за молодежный состав "Шахтера".

Зимой футболист прошел первый зимний сбор с командой Луиша Каштру, однако уже на второй сбор отправился с "Мариуполем".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Назарий Муравский
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
19.02.2020 в 17:54
Увы, такие реалии. Молодые с удовольствием идут в ДК и ШД на долгий контракт, а потом по арендам , но уже без удовольствия...
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
19.02.2020 в 17:35
даже уже неудивительно и несмешно--надо ЗАКОН--- чтобы арендованных с одной команды было 3-4 человека может тогда Ш да и ДК перестанут пописывать молодые дарования сроком на 5 лет и сразу же отправлять в аренду
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+2
-1
kalimeras09000 (Ирпень)
19.02.2020 в 17:52
а это плохо что игрок играет в другом клубе?(
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.02.2020 в 18:53
Плохо. Если подписывают, для количества.
0
0
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Инспектор ( )
19.02.2020 в 17:17
Новость пошла по второму кругу
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+1
0

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