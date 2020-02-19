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СМИ: Анкарагюджю заплатил Динамо за аренду Жерсона Родригеса полмиллиона евро
Опции выкупа у турецкого клуба нет
Стали известны некоторые подробности перехода вингера "Динамо" Жерсона Родригеса в турецкий "Анкарагюджю".
Как сообщает турецкое издание Star, клуб из Анкары заплатил за полугодичную аренду игрока "Динамо" полмиллиона евро.
При этом, у турецкого клуба нет опции выкупа контракта 24-летнего люксембуржца, а потому летом Жерсон вернется в "Динамо", которое и будет решать вопрос будущего футболиста.
Напомним, Жерсон Родригеш перешел в "Динамо" из японского клуба "Джубило Ивата" летом минувшего года за 2 миллиона евро, но не смог зарекомендовать себя перед новым тренерским штабом.
В чемпионате Турции Жерсон Родригеш уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.