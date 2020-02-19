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Днепр-1 отпустил хавбека в грузинский клуб
Александр Беляев продолжит карьеру в Сабуртало
Полузащитник "Днепра-1" Александр Беляев продолжит карьеру в грузинском "Сабуртало".
"Сабуртало" подписал с украинцем контракт сроком на два года, сообщает офицальный сайт клуба
Напомним, что в этом сезоне УПЛ 20-летний Беляев сыграл за днепрян всего 1 матч.
"Сабуртало" в минувшей кампании финишировал на третьей строчке чемпионата Грузии.
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