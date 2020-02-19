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Днепр-1 отпустил хавбека в грузинский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Беляев продолжит карьеру в Сабуртало

Днепр-1 отпустил хавбека в грузинский клуб
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Беляев продолжит карьеру в грузинском "Сабуртало".

"Сабуртало" подписал с украинцем контракт сроком на два года, сообщает офицальный сайт клуба

Напомним, что в этом сезоне УПЛ 20-летний Беляев сыграл за днепрян всего 1 матч.

"Сабуртало" в минувшей кампании финишировал на третьей строчке чемпионата Грузии.

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В статье: СК Днепр-1 Сабуртало (Грузия) Александр Беляев
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