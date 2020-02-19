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В текущем сезоне Мариуполь подписал 14 игроков. Все из Шахтера, причем 13 в аренде

Премьер-лига
(1 голосов)

Вполне хватает на полноценную команду

В текущем сезоне Мариуполь подписал 14 игроков. Все из Шахтера, причем 13 в аренде
Новина українською

Интересную, но вполне ожидаемую трансферную политику провел в текущем сезоне "Мариуполь".

С лета 2019 года, учитывая летнее и зимние трансферные окна сезона, азовцы подписали 14 игроков.

При этом, почти все футболисты (13) были взяты в аренду у "Шахтера".

Итак, в сезоне 19/20 "Мариуполь" арендовал у "Шахтера", Данила Сагуткина, Виктора Корниенко, Игоря Кирюханцева, Максима Чеха, Даниила Игнатенко, Вячеслава Танковского, Дмитрия Топалова, Вячеслава Чурко, Алексея Кащука, Артема Дудика, Андрея Кулакова, Станислава Библика и Назария Муравского.

Единственное исключение – Сергей Чоботенко. Защитник пришел в "Мариуполь" в аренду из "Шахтера" летом 2018 года, однако через год мариупольцы выкупили контракт игрока, подписав с Чоботенко полноценный контаркт.

Также интересно, что некоторых игроков "Мариуполь" арнедовал у "Шахтера" повторно, как в случае с Чурко и Кирюханцевым.

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Чурко Шахтер (Донецк) Вячеслав Танковский Даниил Сагуткин Сергей Чоботенко Артем Дудик Андрей Кулаков Игорь Кирюханцев Дмитрий Топалов Даниил Игнатенко Виктор Корниенко Максим Чех Алексей Кащук Назарий Муравский Станислав Библик
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Комментарии (3)
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lulinha (Мадрид)
19.02.2020 в 18:52
Даже не смешно за печально за такое в нашем футболе.
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0
0
vlotko (Броди)
19.02.2020 в 18:27
Цікаво, хто ж буде грати проти ШД з сторони Маріуполя?
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+1
0
zharikss (Секешфехервар)
19.02.2020 в 18:05
Шмаріуполь)))
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+2
0

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