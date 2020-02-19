В текущем сезоне Мариуполь подписал 14 игроков. Все из Шахтера, причем 13 в аренде

Интересную, но вполне ожидаемую трансферную политику провел в текущем сезоне "Мариуполь".

С лета 2019 года, учитывая летнее и зимние трансферные окна сезона, азовцы подписали 14 игроков.

При этом, почти все футболисты (13) были взяты в аренду у "Шахтера".

Итак, в сезоне 19/20 "Мариуполь" арендовал у "Шахтера", Данила Сагуткина, Виктора Корниенко, Игоря Кирюханцева, Максима Чеха, Даниила Игнатенко, Вячеслава Танковского, Дмитрия Топалова, Вячеслава Чурко, Алексея Кащука, Артема Дудика, Андрея Кулакова, Станислава Библика и Назария Муравского.

Единственное исключение – Сергей Чоботенко. Защитник пришел в "Мариуполь" в аренду из "Шахтера" летом 2018 года, однако через год мариупольцы выкупили контракт игрока, подписав с Чоботенко полноценный контаркт.

Также интересно, что некоторых игроков "Мариуполь" арнедовал у "Шахтера" повторно, как в случае с Чурко и Кирюханцевым.