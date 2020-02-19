УПЛ посвятила представителей клубов в тонкости использования VAR

УПЛ совместно с комитетом арбитров УАФ привела семинар для представителей клубов Лиги по применению системы VAR.

К участию в семинаре были приглашены представители тренерского штаба и капитаны всех команд Лиги.

Перед ними выступили Председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, инструктор ФИФА Виктор Дердо, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий.

Кураторы арбитража объяснили все тонкости работы системы VAR, акцентировав внимание на самых распространенных спорных моментах, рассмотрев примеры на матчах Лиги чемпионов и различных чемпионатах Европы.

Также было акцентировано внимание на некоторых технических моментах использования VAR.

Напомним, что система VAR впервые будет применена в УПЛ на матчах уик-энда "Динамо" - "Ворскла" (22 февраля) и "Шахтер" - "Десна" (23 февраля).