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УПЛ посвятила представителей клубов в тонкости использования VAR
Лига провела семинар для представителей клубов
УПЛ совместно с комитетом арбитров УАФ привела семинар для представителей клубов Лиги по применению системы VAR.
К участию в семинаре были приглашены представители тренерского штаба и капитаны всех команд Лиги.
Перед ними выступили Председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, инструктор ФИФА Виктор Дердо, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий.
Кураторы арбитража объяснили все тонкости работы системы VAR, акцентировав внимание на самых распространенных спорных моментах, рассмотрев примеры на матчах Лиги чемпионов и различных чемпионатах Европы.
Также было акцентировано внимание на некоторых технических моментах использования VAR.
Напомним, что система VAR впервые будет применена в УПЛ на матчах уик-энда "Динамо" - "Ворскла" (22 февраля) и "Шахтер" - "Десна" (23 февраля).