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УПЛ посвятила представителей клубов в тонкости использования VAR

Премьер-лига
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Лига провела семинар для представителей клубов

УПЛ посвятила представителей клубов в тонкости использования VAR
Новина українською

УПЛ совместно с комитетом арбитров УАФ привела семинар для представителей клубов Лиги по применению системы VAR.

К участию в семинаре были приглашены представители тренерского штаба и капитаны всех команд Лиги.

Перед ними выступили Председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, инструктор ФИФА Виктор Дердо, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий.

Кураторы арбитража объяснили все тонкости работы системы VAR, акцентировав внимание на самых распространенных спорных моментах, рассмотрев примеры на матчах Лиги чемпионов и различных чемпионатах Европы.

Также было акцентировано внимание на некоторых технических моментах использования VAR.

Напомним, что система VAR впервые будет применена в УПЛ на матчах уик-энда "Динамо" - "Ворскла" (22 февраля) и "Шахтер" - "Десна" (23 февраля).

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В статье: УПЛ VAR
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