Война, грязная вода и депрессия жены - Алехандро Гомес рассказал, почему он покинул Металлист

Аргентинский полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес вспомнил о периоде своих выступлений за харьковский "Металлист". В интервью El Pais аргентинец рассказал, что ему не нравилось жить и играть в Украине.

"Катанья" хотела получить 10 миллионов, а у "Атлетико" и "Интера" не было возможности заплатить такую сумму. Мне нравились эти команды, но поступило предложение от "Металлиста". В Харькове я играл в Лиге чемпионов, боролся за чемпионство с "Шахтером", а в команде было много аргентинцев. В финансовом плане я выиграл, ведь зарабатывал в несколько раз больше, чем в Италии.

В декабре в Украине началась война, я ушел из команды в сентябре. Пришлось начинать все заново в "Аталанте", которая была далека от того клуба, который есть сейчас. Перед игрой в Харькове за плей-офф ЛЧ журналисты писали о том, что я возвращаюсь в город, где мне тяжело жилось и пришлось бежать от войны. В итоге мы провели классный матч.

Я действительно много страдал в "Металлисте". Мы не могли купаться из-за грязной воды, у жены была депрессия и выпадали волосы. Мы даже не могли нормально готовить, чистить зубы, вокруг был неизвестный мир и война. В тот период я сформировался как футболист. Те страдания закалили мой характер".

Напомним, что Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в сезоне-2013/14, после чего перешел в "Аталанту" где выступает до сих пор.