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Стало известно, когда на поле вернется Манор Соломон

Премьер-лига
(1 голосов)

Играть сможет в апреле

Стало известно, когда на поле вернется Манор Соломон
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон сможет помочь команде в официальных матчах в апреле.

Читайте такжеТрижды в том же месте. Манор Соломон будет восстанавливаться после травмы за рубежом

Травму он получил во время зимнего сбора Шахтера.

В конце января было диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра.

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В статье: Шахтер (Донецк) травма Манор Соломон
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Источник:
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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.02.2020 в 09:33
Манор, скорейшего выздоровления !
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2020 в 08:49
долго, блин
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