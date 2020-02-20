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Стало известно, когда на поле вернется Манор Соломон
Играть сможет в апреле
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон сможет помочь команде в официальных матчах в апреле.
Травму он получил во время зимнего сбора Шахтера.
В конце января было диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.02.2020 в 09:33
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2020 в 08:49
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