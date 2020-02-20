Иванисеня не сыграет с Мариуполем

Луганская "Заря" продолжает готовиться к первому официальному поединку в 2020-м - соперником будет "Мариуполь", матч с которым команда Скрипника сыграет на выезде в субботу, 22 февраля.

"Черно-белые" продолжают работать на базе в районе Великий Луг в одноразовом режиме.

Все ребята в строю и готовы к предстоящей встрече, единственное исключение - голкипер Никита Шевченко, который продолжает восстанавливаться.

Игру с "Мариуполем" из-за дисквалификации пропустит опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня.