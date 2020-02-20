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Иванисеня не сыграет с Мариуполем

Премьер-лига
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Здесь и понадобится Цвек

Иванисеня не сыграет с Мариуполем
Новина українською

Луганская "Заря" продолжает готовиться к первому официальному поединку в 2020-м - соперником будет "Мариуполь", матч с которым команда Скрипника сыграет на выезде в субботу, 22 февраля.

"Черно-белые" продолжают работать на базе в районе Великий Луг в одноразовом режиме.

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Все ребята в строю и готовы к предстоящей встрече, единственное исключение - голкипер Никита Шевченко, который продолжает восстанавливаться.

Игру с "Мариуполем" из-за дисквалификации пропустит опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Никита Шевченко Дмитрий Иванисеня Ловро Цвек
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Источник:
ФК Зоря

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