Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иванисеня не сыграет с Мариуполем
Здесь и понадобится Цвек
Луганская "Заря" продолжает готовиться к первому официальному поединку в 2020-м - соперником будет "Мариуполь", матч с которым команда Скрипника сыграет на выезде в субботу, 22 февраля.
"Черно-белые" продолжают работать на базе в районе Великий Луг в одноразовом режиме.
Все ребята в строю и готовы к предстоящей встрече, единственное исключение - голкипер Никита Шевченко, который продолжает восстанавливаться.
Игру с "Мариуполем" из-за дисквалификации пропустит опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Зоря
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...