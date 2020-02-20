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Густаво Бланко Лещук вспомнил работу Паулу Фонсеки в Шахтере

Премьер-лига
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Другое мнение, чем у Селезнева

Густаво Бланко Лещук вспомнил работу Паулу Фонсеки в Шахтере
Новина українською

Форвард "Антальяспора", аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко Лещук, вспомнил о периоде выступлений за "Шахтер".

Переход в "Шахтер" Густаво считает очень хорошим шагом в своей карьере.

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Мне посчастливилось поработать под руководством главного тренера Паулу Фонсеки и его помощников.

С ними мой стиль игры и понимание футбола серьезно улучшились.

Я стараюсь становиться лучше ежедневно, принимаю советы от великих тренеров", - сказал Лещук Diario Uno.

Напомним, что Густаво был игроком "Шахтера" в 2017-2019 годах.

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В статье: Антальяспор (Анталья) Густаво Бланко Лещук
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