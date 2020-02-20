Густаво Бланко Лещук вспомнил работу Паулу Фонсеки в Шахтере

Форвард "Антальяспора", аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко Лещук, вспомнил о периоде выступлений за "Шахтер".

Переход в "Шахтер" Густаво считает очень хорошим шагом в своей карьере.

Мне посчастливилось поработать под руководством главного тренера Паулу Фонсеки и его помощников. С ними мой стиль игры и понимание футбола серьезно улучшились. Я стараюсь становиться лучше ежедневно, принимаю советы от великих тренеров", - сказал Лещук Diario Uno.

Напомним, что Густаво был игроком "Шахтера" в 2017-2019 годах.