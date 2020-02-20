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Павелко указал на цель, которую преследует введение VAR в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

"Третий эшелон"

Павелко указал на цель, которую преследует введение VAR в Украине
Новина українською

Главный чиновник украинского футбола Андрей Павелко, президент УАФ, объяснил необходимость введения системы VAR в Украинской Премьер-лиге.

К этому времени VAR только тестировали, а в 19-м туре система впервые официально будет работать на матчах УПЛ.

Павелко выразил убеждение, что любые реформы должны нести позитив, новые эмоции для болельщиков.

VAR был для меня принципиальным новшеством. Еще на этапе обсуждений сказал, что будем внедрять его в Украине, даже если это останется экспериментом.

Главная цель - уменьшить давление на арбитров в плане ошибок, чтобы уменьшить количество разговоров о предвзятости.

Читайте такжеПавелко: Первая группа арбитров готова к использованию VAR с первых матчей УПЛ в новом году

Это большой шаг вперед. Это владение передовыми технологиями и опытом, это будущее наших молодых арбитров для их привлечения к обслуживанию топ-матчей. Без этой системы наши арбитры были бы в третьем эшелоне.

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В статье: Андрей Павелко УПЛ VAR УАФ
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Суржику--бій (Краматорск)
20.02.2020 в 15:40
Переслідувати мету” в українській мові немає.Правильний український вираз – “Мати перед собою мету“
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Просто Квашин (Харьков)
20.02.2020 в 15:11
Главное - скрыть подсуживание шахтьору....И вторая цель кррупционера ФФУ - намутить больше денег на закупках... Причем не важно чего - футбольных полей, оборудования ВАР или приглашения иностранцев в ФФУ на руководящие должности... Все равно к рукам Павелко прилипнет толстый слой наличмана...
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