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Павелко указал на цель, которую преследует введение VAR в Украине
"Третий эшелон"
Главный чиновник украинского футбола Андрей Павелко, президент УАФ, объяснил необходимость введения системы VAR в Украинской Премьер-лиге.
К этому времени VAR только тестировали, а в 19-м туре система впервые официально будет работать на матчах УПЛ.
Павелко выразил убеждение, что любые реформы должны нести позитив, новые эмоции для болельщиков.
VAR был для меня принципиальным новшеством. Еще на этапе обсуждений сказал, что будем внедрять его в Украине, даже если это останется экспериментом.
Главная цель - уменьшить давление на арбитров в плане ошибок, чтобы уменьшить количество разговоров о предвзятости.
Это большой шаг вперед. Это владение передовыми технологиями и опытом, это будущее наших молодых арбитров для их привлечения к обслуживанию топ-матчей. Без этой системы наши арбитры были бы в третьем эшелоне.
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