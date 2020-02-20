Директор Александрии: Уже подавали апелляцию на долг Барышича, но ФИФА не признаёт её

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в комментарии UA-Футбол сообщил, что клуб действительно не может регистрировать новых футболистов и что уже проиграна апелляция ФИФА.

Напомним, вчера появилась информация, что на "Александрию" наложен трансферный бан. Причиной стали долги ещё с чемпионата-2011/12 футболисту Йосипу Барышичу. В общей сложности игрок требует от александрийского клуба 200 тысяч евро. Любопытно, что хорват в том сезоне отыграл за "горожан" всего пять матчей.

Как отметил функционер, ФИФА наказала ФК "Александрия" за долги, которые были перед ПФК "Александрия". Летом 2014 года ПФК объединился с "УкрАгроКомом" (оба клуба на тот момент выступали в Первой лиге ПФЛ), образовав тем самым клуб с аббревиатурой ФК.

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- Если Барышич выступал за "Александрию" в 2012 году, почему только сейчас стало известно о долге?

- Во-первых, Барышич выступал за ПФК "Александрия". Важно понимать, что ФК "Александрия" - это не ПФК "Александрия". Это совсем другое юрлицо. ПФК "Александрия" не выступает сейчас ни в одном чемпионате.

ФК "Александрия" - это переименованный ПФК "УкрАгроКом". Ни за ПФК "УкрАгроКом", ни за ФК "Александрия" Барышич никогда не выступал. Вот в чём вся соль ситуации.

Этот долг остался ещё с ПФК "Александрия" - с того времени, когда президентом клуба был Николай Николаевич Лавренко. И о том, что там есть какой-либо долг, никто не знал. Мы об этом узнали только перед новым годом. ФИФА по своим критериям спортивной правонаследственности признали нас правопреемником этого долга, хотя мы им всё объяснили, дали полную информацию, что это совсем другое юрлицо. Но они повесили долг на нас.

У ФК "Александрия" никогда не было никаких задолженостей по зарплатам. Нам это решение как снег на голову свалилось.

ПФК "Александрия" уже больше шести лет не принимает участие ни в каких соревнованиях.

- Я правильно понимаю, что вы будете подавать апелляцию, что это разные клубы?

- Мы уже подавали апелляцию, но ФИФА не призаёт её. Говорят, что мы правопреемники. Они особо не разбираются в этих вопросах.

- Каким вы видите окончание этой ситуации?

- Мы как ответственный футбольный клуб будем разбираться и принимать решение, чтобы продолжать выступать и всё было хорошо. Сейчас как раз этим вопросом занимаемся.

- Есть ли у "старого" ПФК долги ещё перед какими-то футболистами, из-за которых можно ожидать неприятных новостей в ближайшей перспективе?

- Мы сейчас уже как могли подняли всю документацию. Насколько я вижу, больше никаких вопросов нет.

Дело в том, что когда клуб покупался, долгов тоже вроде бы не было - все контракты были закрыты. Но, как оказалось, не все.

- Насколько высока вероятность, что с "Александрии" могут снять очки?

- Это длительный процесс. Нужно, чтобы мы не выполняли решение: не рассчитались с Барышичем, затем должно пройти какое-то время. И если мы не выполним это решение вновь, то следующей санкцией наступает снятие очков. Думаю, мы эту ситуацию решим, дело до снятия очков не дойдёт и мы ещё успеем заявить наших новых игроков, которых этой зимой подписали.

- Была информация, что президент "нового" клуба Сергей Кузьменко готов сам заплатить деньги Барышичу, а затем уже лично разбираться с Николаем Лавренко.

- Не хочу это комментировать, потому что я не общался с Лавренко, и об их договорённостях, как это будет происходить, я не знаю. Читал, что в счёт базы может покрыться долг - это полный бред. Кто-то придумал, наверное. Какие там взаимоотношения, как дальше будут решать вопрос, покажет время. Я сейчас не могу ничего ответить, потому что не знаю.