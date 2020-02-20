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Бланко Лещук: Переход в Шахтер был правильным решением

Премьер-лига
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Форвард многому научился у Паулу Фонсеки

Бланко Лещук: Переход в Шахтер был правильным решением
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук, который сейчас играет за турецкий "Антальяспор", с теплотой вспоминает времена, которые он провел в донецком клубе.

"Переход в "Шахтер" был правильным решением в моей футбольной карьере. Мне повезло работать под руководством Паулу Фонсеки и его тренерского штаба. С ними мой стиль игры и понимание футбола улучшились. Я всегда стараюсь совершенствоваться, а потому каждый день советуюсь с великими тренерами", - сказал аргентинец.

Напомним, в "Шахтере" Бланко-Лещук провел два года – с 2017 по 2019, при этом один сезон отыграл в аренде в "Малаге".

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В статье: Шахтер (Донецк) Густаво Бланко Лещук
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Источник:
diariouno.com.ar

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