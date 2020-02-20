Павелко: Без системы VAR украинские арбитры были бы в третьем эшелоне

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о введении в УПЛ системы VAR.

"Я уверен, что любые реформы должны нести позитив, новые эмоции для болельщиков и всех людей, которые ответственны за развитие футбола.

Для меня это нововведение было принципиальным, когда его только обсуждали в мировом футболе. И уже тогда я говорил, что в Украине мы будем внедрять данную систему, даже если она останется экспериментом.

Главное в VAR – уменьшить давление на ошибку арбитра, уменьшить разговоры о предвзятости арбитров. Это большой шаг вперед, потому что это будущее наших молодых арбитров, для их привлечения для обслуживания топ-матчей в Европе и мире. Без этой системы наши арбитры были бы в третьем эшелоне", - сказал Павелко.

Напомним, что первый в истории УПЛ поединок с использованием VAR состоится 22 февраля в матче Динамо и "Ворсклы".