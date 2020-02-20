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Павелко: Без системы VAR украинские арбитры были бы в третьем эшелоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент УАФ рассказал о внедрении в УПЛ системы VAR

Павелко: Без системы VAR украинские арбитры были бы в третьем эшелоне
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о введении в УПЛ системы VAR.

"Я уверен, что любые реформы должны нести позитив, новые эмоции для болельщиков и всех людей, которые ответственны за развитие футбола.

Для меня это нововведение было принципиальным, когда его только обсуждали в мировом футболе. И уже тогда я говорил, что в Украине мы будем внедрять данную систему, даже если она останется экспериментом.

Главное в VAR – уменьшить давление на ошибку арбитра, уменьшить разговоры о предвзятости арбитров. Это большой шаг вперед, потому что это будущее наших молодых арбитров, для их привлечения для обслуживания топ-матчей в Европе и мире. Без этой системы наши арбитры были бы в третьем эшелоне", - сказал Павелко.

Напомним, что первый в истории УПЛ поединок с использованием VAR состоится 22 февраля в матче Динамо и "Ворсклы".

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В статье: Андрей Павелко VAR
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
20.02.2020 в 18:42
Без свого кума Павелко був би завгоспом в обласній федерації футболу
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Ten0N (Leopolis)
20.02.2020 в 18:27
Рыгнул так, типа они во втором или первом эшелоне. Скорей в четвертом. Пацюк драный.
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