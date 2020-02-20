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Львов подписал бразильского форварда и украинского полузащитника

Премьер-лига
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Львов подписал бразильского форварда и украинского полузащитника
Новина українською

ФК "Львов" подписал бразильского форварда Матеуса Яковелли и украинского хавбека Артема Недолю.

Соглашение с Недолей рассчитано на два года, условия контракта с Яковелли не сообщаются.

Отметим, что 21-летний бразилец ранее играл за дубль "Палмейраса", португальский "Реал" Массама и второй состав бразильской "Параны". До конца 2019 года на правах аренды выступал за "Операрио" из Бразилии.

Предыдущим клубом Недоли был "Кремень". Также 26-летний футболист ранее играл за "Севастополь", "Олимпик", "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".

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В статье: ФК Львов Артем Недоля Матеус Яковелли
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Источник:
ФК Львов

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