Львов подписал бразильского форварда и украинского полузащитника

ФК "Львов" подписал бразильского форварда Матеуса Яковелли и украинского хавбека Артема Недолю.

Соглашение с Недолей рассчитано на два года, условия контракта с Яковелли не сообщаются.

Отметим, что 21-летний бразилец ранее играл за дубль "Палмейраса", португальский "Реал" Массама и второй состав бразильской "Параны". До конца 2019 года на правах аренды выступал за "Операрио" из Бразилии.

Предыдущим клубом Недоли был "Кремень". Также 26-летний футболист ранее играл за "Севастополь", "Олимпик", "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".