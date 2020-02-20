Пятов: С назначением меня капитаном ничего не поменялось. Мы и до этого были 3-4 капитана

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказался относительно своего назначения капитаном команды.

"Ничего не поменялось. Ответственность, конечно прибавилась. А так мы и до этого были 3-4 капитана. Главное, на поле каждый должен заниматься своим делом.

У нас есть опытные ребята в каждой линии. Степаненко и Тайсон должны помогать команде, как и было до этого", – сказал Пятов.

Напомним, что в осенней части сезона основным капитаном "Шахтера" был Тайсон.