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Пятов: С назначением меня капитаном ничего не поменялось. Мы и до этого были 3-4 капитана

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Пятов выведет команду на матч с Бенфикой с капитанской повязкой

Пятов: С назначением меня капитаном ничего не поменялось. Мы и до этого были 3-4 капитана
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказался относительно своего назначения капитаном команды.

"Ничего не поменялось. Ответственность, конечно прибавилась. А так мы и до этого были 3-4 капитана. Главное, на поле каждый должен заниматься своим делом.

У нас есть опытные ребята в каждой линии. Степаненко и Тайсон должны помогать команде, как и было до этого", – сказал Пятов.

Напомним, что в осенней части сезона основным капитаном "Шахтера" был Тайсон.

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В статье: Тайсон Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
20.02.2020 в 20:09
А кто в вашей команде капитан???? ....А у нас все капитаны...!!!!
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