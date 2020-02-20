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Пятов: С назначением меня капитаном ничего не поменялось. Мы и до этого были 3-4 капитана
Андрей Пятов выведет команду на матч с Бенфикой с капитанской повязкой
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказался относительно своего назначения капитаном команды.
"Ничего не поменялось. Ответственность, конечно прибавилась. А так мы и до этого были 3-4 капитана. Главное, на поле каждый должен заниматься своим делом.
У нас есть опытные ребята в каждой линии. Степаненко и Тайсон должны помогать команде, как и было до этого", – сказал Пятов.
Напомним, что в осенней части сезона основным капитаном "Шахтера" был Тайсон.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
20.02.2020 в 20:09
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