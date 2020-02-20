Бабич: Радует то, что сейчас мы имеем выбор по многим позициям

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о том, как команда провела сборы и как готовится к старту весенней части чемпионата.

— На сборах в Турции у команды был довольно насыщенный график — 9 игр. Каковы результаты?

— Собственно для этого мы и летаем в Турцию, там есть возможность проводить больше контрольных матчей с хорошими соперниками. Мы провели полный объём работы, посмотрели на ребят под нагрузкой. Под конец сборов играли по 90 минут, поэтому можно сказать, что мы довольны результатами. И сейчас важно это настроение перенести на чемпионат.

— В межсезонье команда обновилась. У вас уже сложилось видение основного костяка?

— У нас еще есть время подумать над этим. Радует то, что сейчас мы имеем выбор по многим позициям. Но в целом обойма у нас есть и думаю, все должны быть в тонусе.

— Как дела у лидеров команды, Худжамова, Яворского, Фомина?

— Яворский отработал все сборы и по нашему мнению переживает вторую молодость. Действительно хорошо выглядит на поле и даже по тестам опередил свои предыдущие показатели. Что касается нашего капитана, то тут ситуация сложнее. Он еще восстанавливается. Рустам подъедет на днях и его состояние оценит доктор. На данный момент, он еще не готов работать в общей группе. Фомин отработал 70 % от запланированного на сборах, но понятно, что в игровом плане он много пропустил. Мы старались нагружать его в индивидуальном порядке, чтоб он постепенно набирал форму. Сейчас он готов выходить на поле. Тренировочный недельный цикл перед стартом чемпионата должен показать степень его готовности. Если судить по матчам, которые он провел на сборах, было видно, что от игры к игре Руслан прибавлял и становился уверенней.

— В матче с "Зарей" он выйдет на поле?

— Я думаю да.

— "Заря" также была в Турции. Удалось посмотреть на будущего соперника?

— Естественно мы смотрели и разбирали игры соперника, и будем продолжать это делать. Это команда, которая демонстрирует очень интересный футбол и, невзирая на соперника, старается не изменять своему стилю. Мы должны быть предельно сконцентрированы и собраны все 90 минут. Я уверен, матч предстоит интересный.

— На весеннем этапе четыре игры и деление на шестерки. Времени для раскачки абсолютно нет.

— В этих финальных матчах каждое очко на вес золота. И это касается как нас так и наших соперников. Любой положительный результат будет плюс.

— Рассчитываете на поддержку родных трибун?

— Конечно. Хотелось бы, чтобы люди приходили на стадион и поддерживали нас. А мы в свою очередь будем стараться их отблагодарить на футбольном поле.