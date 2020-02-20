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Суркис: Может, Жерсон Родригес что-то переосмыслит

Премьер-лига
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Люксембуржец не смог закрепиться в Динамо и отправился в аренду в Турцию

Суркис: Может, Жерсон Родригес что-то переосмыслит
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о Жерсоне Родригесе, который не смог закрепиться в основе киевлян и отправился в аренду в турецкий "Анкарагюджю".

"Я к каждому футболисту отношусь с огромным уважением. Тот же Родригес не успел адаптироваться. Если взять того же Де Пену, который пришел к нам свободным агентом, и мы получили за это массу критики, то он доказал, что является высококлассным футболистом и помогает команде. При этом – влился в коллектив.

У Родригеса – не получилось, мы отдали его в аренду. Может, он что-то переосмыслит. Но я считаю, что если бы он правильно и профессионально относился к своим обязанностям, помог бы команде. Он квалифицированный футболист, и недаром селекционная служба и Александр Хацкевич, который тогда был главным тренером, его приглашали. Никакой тренер не хочет ослабить команду. Иногда это получается, иногда нет", - сказал Суркис.

Напомним, что в чемпионате Турции Жерсон Родригеш уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Sport Arena

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