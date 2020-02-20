Суркис: Молодые ребята Динамо должны становиться мужиками

Президент "Динамо" Игорь Сурксис высказался относительно молодых игроков киевской команды.

"Многое поменялось. И сейчас огромное количество молодых игроков было с командой на сборе. И тренерский штаб на них рассчитывает.

Я бы сказал, что Цитаишвили с Поповым в полной мере до сих пор не заявили о себе в первой команде. Надо прогрессировать, чтобы играть. Тому же Шапаренко. Это молодые ребята, которые должны становиться мужиками.

А там уже – смена поколений. Будут поджимать другие: те же Волошин, Надольский, Ванат. Ребята, которые хотят играть в первой команде и ставят перед собой такую цель. Если они будут продолжать работать, и уберут моменты, о которых я говорил – дискотеки, девочки, то многие из них могут добиться успеха", - сказал Суркис.