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Суркис: Молодые ребята Динамо должны становиться мужиками

Премьер-лига
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А также убрать дискотеки и девочек

Суркис: Молодые ребята Динамо должны становиться мужиками
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Сурксис высказался относительно молодых игроков киевской команды.

"Многое поменялось. И сейчас огромное количество молодых игроков было с командой на сборе. И тренерский штаб на них рассчитывает.

Я бы сказал, что Цитаишвили с Поповым в полной мере до сих пор не заявили о себе в первой команде. Надо прогрессировать, чтобы играть. Тому же Шапаренко. Это молодые ребята, которые должны становиться мужиками.

А там уже – смена поколений. Будут поджимать другие: те же Волошин, Надольский, Ванат. Ребята, которые хотят играть в первой команде и ставят перед собой такую цель. Если они будут продолжать работать, и уберут моменты, о которых я говорил – дискотеки, девочки, то многие из них могут добиться успеха", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко Георгий Цитаишвили Денис Попов Назар Волошин
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Источник:
Sport Arena

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