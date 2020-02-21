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Бурда продолжает восстанавливаться и в матче с Ворсклой не сыграет
Защитник продолжает восстанавливаться
Киевское "Динамо" сообщило, что защитник команды Никита Бурда еще не восстановился после травмы и не готовится к поединку с "Ворсклой".
Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели.
Интересно, что недавно киевляне сообщали о том, что лазарет команды пуст.
Напомним, первый свой весенний матч "Динамо" сыграет в субботу 22 февраля против "Ворсклы".
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Источник:ФК Динамо
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