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Бурда продолжает восстанавливаться и в матче с Ворсклой не сыграет

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник продолжает восстанавливаться

Бурда продолжает восстанавливаться и в матче с Ворсклой не сыграет
Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило, что защитник команды Никита Бурда еще не восстановился после травмы и не готовится к поединку с "Ворсклой".

Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели.

Интересно, что недавно киевляне сообщали о том, что лазарет команды пуст.

Напомним, первый свой весенний матч "Динамо" сыграет в субботу 22 февраля против "Ворсклы".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК Динамо

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