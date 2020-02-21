Бурда продолжает восстанавливаться и в матче с Ворсклой не сыграет

Киевское "Динамо" сообщило, что защитник команды Никита Бурда еще не восстановился после травмы и не готовится к поединку с "Ворсклой".

Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели.

Интересно, что недавно киевляне сообщали о том, что лазарет команды пуст.

Напомним, первый свой весенний матч "Динамо" сыграет в субботу 22 февраля против "Ворсклы".