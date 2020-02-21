Карпаты обратились за помощью к Порошенко - ТаТоТаке

Соведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что, по его информации, ФК "Карпаты" в поисках нового инвестора обращался к экс-президенту Украины Петра Порошенко.

"Карпаты" сами начали искать потенциальных владельцев клуба. Связываются с бизнесменами, которые теоретически могли бы взять клуб. По моей информации, дошло до того, что даже попросили помощи у Порошенко.

Напомним, что зимой команду покинуло много игроков основы - им по 3-4 месяца не платили зарплату.