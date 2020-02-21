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Карпаты обратились за помощью к Порошенко - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб сам себе ищет владельца

Карпаты обратились за помощью к Порошенко - ТаТоТаке
Новина українською

Соведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что, по его информации, ФК "Карпаты" в поисках нового инвестора обращался к экс-президенту Украины Петра Порошенко.

"Карпаты" сами начали искать потенциальных владельцев клуба. Связываются с бизнесменами, которые теоретически могли бы взять клуб.

По моей информации, дошло до того, что даже попросили помощи у Порошенко.

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Напомним, что зимой команду покинуло много игроков основы - им по 3-4 месяца не платили зарплату.

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В статье: Карпаты (Львов) ТаТоТаке Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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okolegko (Київ)
21.02.2020 в 12:14
Знайшли у кого просити. Жлобко ще те. Вдавиться навіть за копійку
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royalstas (Вінниця)
21.02.2020 в 11:22
Я думаю якби він хотів займатись футболом то Вінницька Нива не була б в такому стані..... Так що думаю йому не до цього.
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ДВ (Одесса)
21.02.2020 в 11:47
а до чого йому ?
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