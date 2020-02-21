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У Динамо есть принципиальное условие относительно поисков клуба для Кадара - ТаТоТаке
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ФК "Динамо", по информации соведущего ТаТоТаке Сергея Болотникова, не намерен отдавать венгерского легионера Тамаша Кадара в аренду - клуб хочет его продать.
Болотников отметил, что в конфликтной ситуации вокруг Кадара никто никому не собирается уступать.
Кадар после того конфликта ни одного матча за основу "Динамо" в товарищеских матчах не сыграл.
Ищут ему новую команду. Были слухи о России, но в России трансферное окно закрывается уже сегодня, 21 февраля. Поскольку информации нет, уже не успеют его подписать.
Параллельно Кадару ищут новый клуб в Китае - там трансферное окно закрывается 28 февраля.
Однако, по словам Болотникова, Динамо имеет важное условие о переходе венгра.
Клуб не хочет отдавать его в аренду, а сразу продать.
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