У Динамо есть принципиальное условие относительно поисков клуба для Кадара - ТаТоТаке

ФК "Динамо", по информации соведущего ТаТоТаке Сергея Болотникова, не намерен отдавать венгерского легионера Тамаша Кадара в аренду - клуб хочет его продать.

Болотников отметил, что в конфликтной ситуации вокруг Кадара никто никому не собирается уступать.

Кадар после того конфликта ни одного матча за основу "Динамо" в товарищеских матчах не сыграл.

Ищут ему новую команду. Были слухи о России, но в России трансферное окно закрывается уже сегодня, 21 февраля. Поскольку информации нет, уже не успеют его подписать.