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У Динамо есть принципиальное условие относительно поисков клуба для Кадара - ТаТоТаке

Премьер-лига
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У Динамо есть принципиальное условие относительно поисков клуба для Кадара - ТаТоТаке
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ФК "Динамо", по информации соведущего ТаТоТаке Сергея Болотникова, не намерен отдавать венгерского легионера Тамаша Кадара в аренду - клуб хочет его продать.

Болотников отметил, что в конфликтной ситуации вокруг Кадара никто никому не собирается уступать.

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Кадар после того конфликта ни одного матча за основу "Динамо" в товарищеских матчах не сыграл.

Ищут ему новую команду. Были слухи о России, но в России трансферное окно закрывается уже сегодня, 21 февраля. Поскольку информации нет, уже не успеют его подписать.

Параллельно Кадару ищут новый клуб в Китае - там трансферное окно закрывается 28 февраля.

Однако, по словам Болотникова, Динамо имеет важное условие о переходе венгра.

Клуб не хочет отдавать его в аренду, а сразу продать.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар ТаТоТаке Сергей Болотников чемпионат Китая
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Источник:
ТаТоТаке

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