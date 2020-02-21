Де Пена назвал лучшие матчи с Динамо и выделил 2 свои голы

Атакующий хавбек киевского "Динамо" Карлос де Пена уже в статусе лучшего игрока команды в 2019 году дал интервью для клубного журнала.

- Какой матч за Динамо вам запомнился больше всего?

- Одним из лучших моментов была победа в Суперкубке над "Шахтером". Мы провели замечательную игру в Одессе, уступали по ходу матча и смогли отыграться и победить 2:1. Это было действительно прекрасное событие.

Также провели выдающийся поединок против "Шахтера" в Кубке Украины, когда победили 2:1 в экстратайме. Это были две очень эмоциональные победы, они запомнились мне больше всего.

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- В первой части сезона вы были основным игроком "Динамо", проведя 16 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей. Какой из них вам запомнился больше всего?

- Больше всего мне нравятся два из них: "Ворскле" из-за пределов штрафной и ФК "Львов" во время выездного матча. Но если бы пришлось выбрать только один, остановился бы на первом, ведь тогда в Полтаве я забил еще один гол и оформил дубль. Словом, это была довольно хорошая игра для меня.