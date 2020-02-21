ФИФА сообщила детали дела Баришича, из-за которого пострадала Александрия

ФК "Александрия" должен выплатить как минимум 233 000 долларов бывшему нападающему клуба ПФК "Александрия" хорвату Иосифу Баришичу, который в 2012-м полгода выступал в клубе.

Решение по делу было принято Палатой по разрешению споров (ПРС) FIFA еще 27 мая 2014.

Она обязала клуб ПФК "Александрия" выплатить игроку Баришичу 80 000 долларов США плюс проценты как невыплаченное вознаграждение и компенсацию в размере 153 000 долларов США плюс проценты", - сообщает Sport Arena, ссылаясь на FIFA.

Впоследствии уже 25 сентября 2019 Дисциплинарный комитет FIFA принял решение в связи с невыполнением решения ПРС.

К клубу был применен штраф в размере 15 000 швейцарских франков, и ему было предоставлено последний льготный период в 30 дней для выплаты суммы к уплате кредитору.

Срок для выполнения второго решения, от Дисциплинарного комитета FIFA, закончился 23 января 2020.

"Поскольку клуб не выплатил эту сумму в установленные сроки, Дисциплинарным комитетом FIFA был наложен трансферный бан, который будет отменен после погашения задолженности перед кредитором", - отметила FIFA.

Накануне ФК "Александрия" получила запрет на регистрацию новых игроков в Украине и всех международных соревнованиях под эгидой UEFA.