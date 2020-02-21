Мариуполь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ

Премьер-лига возвращается после зимней паузы поединком Мариуполя и Зари, который сразу же станет "финалом" для хозяев и не менее важным для гостей. Удастся ли соперникам показать максимальный уровень мастерства в условиях необходимости добывания положительного результата?

Favbet лига, 19-й тур

Стадион: "Им. В. Бойко" (Мариуполь)

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Мариуполь 14:00 Заря

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"Мариуполь" сделал 14 приобретений в нынешнем сезоне и все они так или иначе связаны с "Шахтером". Тринадцать футболистов среди "новичков" приазовцев все еще принадлежан "горнякам", контракт Сергея Чоботенко был выкуплен летом 2019-го. В ходе зимних сборов "Мариуполь" сыграл девять спарингов, проиграв лишь в последнем поединке грузинскому "Локомотиву" (1:2). Среди результатов стоит отиметить 2:2 с "Динамо" Брест, победу над "Черноморцем" (2:1), ничью со "Львовом" (1:1) и разгром латвийской "Валмиеры" (9:0).

У хозяев не сыграет Вячеслав Танковский, но усиление из Шахтера подоспело вовремя, так что велики шансы увидеть в средней линии одновременно Кирюханцева с Игнатенко. Также главный тренер в интервью накануне сообщил, что практически готов играть Руслан Фомин, так что опытный нападающий и займет единственную позицию на острие. В дополнение Бабич сообщил, что рассчитывает на Яворского, правда Худжамов все еще полностью не восстановился, так что в воротах не увидим основного исполнителям.

Ориентировочный состав Мариуполя (3-5-1-1): Гальчук - Дава, Яворский, Быков - Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Чех, Горбунов - Чурко - Фомин.

"Заря" акцент в зимней подготовке делала не на количество, а на качество товарищеских игр. Команда Скрипника при этом отметилась удивительным достижением, не пропустив ни разу за шесть встреч. Касательно кадровой ситуации стоит отметить приход трех новичков. С форвардом Михайло Перовичем болельщики луганской команды имели возможность познакомиться еще летом во время игр против "Будучности" в квалификации Лиги Европы. Андрей Цыганикс хорошо знаком с главным тренером и Джоэлем Абу Ханной, с которым в свое время играл за молодежную команду "Байера". Ловро Цвек просто хороший "метроном" в центре поля, которого по словам главного тренера, так не хватало "Заре".

У луганчан отстранен по причине дисквалификации на этот матч лишь Дмитрий Иванисеня. Также все еще работает по индивидуальной программе вратарь Никита Шевченко, что делает его шансы на участие в поединке мизерными. Виктор Скрипник уже отметил, что доволен формой и самоотдачей на сборах новичка Ловро Цвека. Так что именно он, скорее всего, заменит Иванисеню. Конечно, будет не хватать луганской команде форварда Назария Русина, но это уже издержки процесса, в котором арендованный игрок становится ключевым исполнителем в твоей команде - нужно искать альтернативу. Полагаем, что со старта Скрипник все же доверит место в основе на позиции форварда проверенному Луневу, но если что-нибудь пойдет не так, выпустит Перовича при первой возможности.

Ориентировочный состав Зари (4-1-4-1): Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Цвек - Леднев, Юрченко, Кочергин, Кабаев - Лунев (Перович).

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Цифры и факты

В четырех последних очных поединках "Заря" не может обыграть "Мариуполь", встреча первого круга принесла нулевую ничью.

В Мариуполе "Заря" не может победить в течение трех матчей подряд.

Нападение приазовцев находится на пятом месте с конца (17 голов в 18 матчах), "Заря" сражается по этому показателю с "Динамо" за вторую позицию, уступая всего лишь два мяча (34) после 18 туров.

Большую часть своих голов (19) команда Скрипника забила именно на выезде.

"Мариуполь" в родных стенах имеет отрицательную разницу голов (9-10) и всего лишь 33% побед (три в девяти матчах).

Прогноз

По тренировочным сборам судить не принято, но все же остановим свой выбор на первой победе луганчан в Мариуполе за долгое время, которая продлит положительную тенденцию зимних результатов. Команда Скрипника вызывает лишь восторженные отзывы прежде всего тем, что в ее игре видна тренерская рука и рисунок, который позволяет диктовать свои условия большинству соперников. У "Мариуполя" задачи ясны, а именно - попадание в верхнюю шестерку. Но их решать команда Бабича будет уже в двух последних турах первого этапа, когда будет встречатся с "Ворсклой" и "Днепром-1". Тем не менее, это не помешает приазовцам минимум раз отличиться в воротах гостей.

Ставка: Тотал "Зари" больше (1,5) за 1.86

Победа "Зари" и тотал больше (2,5) за 2.80

Ставка на точный счет: 1:2