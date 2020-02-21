Ответственность Михайличенко, преимущество Десны, угроза Мариуполю. Эксперт о второй части УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов поделился мнением о борьбе на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Украины в весенней части сезона.

Кто будет бороться за второе и третье места?

Начнем с того, что первое место уже не разыгрывается. Отыграть разрыв в 14 очков у "Шахтера" для "Динамо" не реально. А вот за вторую и третью позицию борьба будет ожесточенной. Для динамовцев непопадание в Лигу чемпионов станет катастрофой. И никого не будет интересовать, что у команды идет перестройка, новый главный тренер, хотя Алексея Михайличенко тяжело назвать новым человеком в "Динамо". Он практически всю свою жизнь является "динамовцем", поэтому все проблемы команды знает изнутри. Единственный минус - то, что он принял коллектив в разгар чемпионата. Не готовил их летом к началу сезона, и здесь на этом этапе можно сделать скидку, особенно провал в Лиге Европы. Сейчас он прошел с командой зимние подготовительные сборы, и теперь вся ответственность за результат будет лежать на нем.

У кого какие преимущества за второе место сложно сказать. Мы можем констатировать, что "Динамо" - это бренд. У них больше опыта, класс игроков выше, чем у конкурентов. Я бы назвал их основными претендентами за второе лигочемпионовское место, но не безоговорочными, так как есть "Заря", "Десна" и "Александрия", желающие "откусить" сладкий пирог. Думаю, в каждом матче, когда определится первая шестерка, будет идти упорная и ожесточенная борьба.

Из этих трех команд, можно выделить "Десну" в том плане, что у них достаточно ровная лавка запасных. У "Зари" очень хороший состав, команда показывает динамичный и веселый футбол, который приятно смотреть. Тут есть одно но. У них очень короткая лавка. Да, есть обойма, но нет футболистов, способных в случае чего заменить лидеров. Пока что сложно оценивать потенциал новичков (Циганикса, Перовича и Цвека), наверняка Скрипник будет играть тем же костяком, что и в осенней части сезона. В этом плане луганцы проигрывают черниговцам, которые зимой провели мощную селекцию.

Тотовицкий, Гуцуляк, Будковский - по меркам нынешней УПЛ это игроки может не топ, но очень качественного уровня. Команда не просто усилилась, а удлинила лавку, сделав глубину запаса, и это решающий фактор. Поэтому, "Десну" можно смело назвать претендентом на третье место.

"Александрия" - это заматеревшая команда, прошедшая испытание Лигой Европы, которая достаточно уверенно чувствует себя. Это уже не та "Александрия", которая была еще два года назад. Они уже играют в свой футбол, уверены в своих силах, могут навязать сопернику свои условия. Можно выделить сильную линию полузащиты в лице Гречишкина-Ковальца по центру, и быстрых крайков Лучкевича и Третьякова.

Во многом креативная игра зависит от Ковальца. Если его нет на поле, то рушится структура, поэтому александрийцы очень зависимы от его присутствия. Также болевая точка, как и для многих команд, это линия атаки. Главный тренер Владимир Шаран не раз говорил об этом, и они в поисках забивного нападающего, но пока не могут найти. Да, у них есть неплохой форвард Ситало, но он мало забивает, что понижает коэффициент командных действий.

Спрогнозировать, кто "вырвет" третье место - очень трудно. Команды дышат друг другу в спину, большая плотность в таблице. А еще на финише чемпионата многое будет зависеть от "Шахтера". Они задолго до окончания станут чемпионами, хотя номинально уже чемпионы, и концовку начнут играть молодежным составом, и вот здесь кому-то повезет, оказавшись в выгодной ситуации. Нужно учитывать и этот нюанс. Команды, занимающие на данный момент места со второго по пятое место, примерно одного уровня.

Сможет ли "Мариуполь" удержать шестую позицию?

Из краткого анализа оставшихся четырех туров, я бы не отдавал безоговорочно "Мариуполю" шестое место. Кто реально может пошатнуть позиции мариупольцев, так это "Олимпик". Если они в первых двух турах наберут свои очки, а азовцы наоборот споткнутся, то у подопечных Гомеса будет шанс. Судя по прошедшим сборам, они являются чемпионами турецкого побережья. Не проиграв ни одной игры, команда явно находится в отличном состоянии и готова замахнуться на ТОП-6. Поэтому "Мариуполю" придется поволноваться.

Как на счет "Колоса" и "Днепра-1"?

У коваливцев немного ограничен человеческий ресурс, высококлассных футболистов в команде Костышина не так уж и много. Они за счет характера могут одну игру выдать, а в других провалиться, что говорит о нехватке стабильности и мастерства. А "Днепру-1" на протяжении этого периода понадобится время на сыгранность, так как в команду влилось много новых футболистов. Это подтвердилось на сборах, где выиграли всего одну игру.

Кто же все-таки покинет Премьер-лигу?

Многое будет зависеть от первых двух туров. Если "Карпаты" дома с "Днепром-1" и на выезде с "Колосом" сумеют набрать четыре очка, а "Ворскла" споткнется с "Динамо" и "Шахтером", что может быть вероятным, то львовянам станет дышать легче. Если провалятся, то они становятся главными аутсайдерами. Повторюсь, решающие два тура. В случае если подопечные Санжара стартанут неудачно, то им психологически будет уже трудно подняться с последнего места. Это будет давить на них, и в последующих матчах боязнь ошибиться приведет еще к большим ошибкам.

В материале использованы фото ФК "Динамо", ФК "Десна" и ФК "Олимпик"