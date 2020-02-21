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Колос подписал 20-летнего голкипера

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Кучеренко вернулся в Украину

Колос подписал 20-летнего голкипера
Новина українською

Ковалевский "Колос" подписал контракт с 20-летним голкипером Евгением Кучеренко.

Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года. В своей новой команде страж ворот будет выступать под 71-м номером.

Евгений является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом 2019-го года парень покинул систему донецкого клуба и перебрался в португальскую "Лейрию". Сыграл один матч за молодежную сборную Украины.

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В статье: Колос (Ковалевка) Евгений Кучеренко
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Источник:
ФК Колос

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