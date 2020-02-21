Колос подписал 20-летнего голкипера

Ковалевский "Колос" подписал контракт с 20-летним голкипером Евгением Кучеренко.

Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года. В своей новой команде страж ворот будет выступать под 71-м номером.

Евгений является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом 2019-го года парень покинул систему донецкого клуба и перебрался в португальскую "Лейрию". Сыграл один матч за молодежную сборную Украины.