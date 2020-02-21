Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос подписал 20-летнего голкипера
Евгений Кучеренко вернулся в Украину
Ковалевский "Колос" подписал контракт с 20-летним голкипером Евгением Кучеренко.
Соглашение сторон рассчитано на 2,5 года. В своей новой команде страж ворот будет выступать под 71-м номером.
Евгений является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом 2019-го года парень покинул систему донецкого клуба и перебрался в португальскую "Лейрию". Сыграл один матч за молодежную сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Колос
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...