Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо заявило, что матч с Ворсклой смогут посетить дети из общеобразовательных школ
Киевляне настаивают на своем
Киевское "Динамо" сделало официальное заявление, что домашний матч 19-го тура УПЛ с "Ворсклой" смогут посетить дети до 14 лет из общеобразовательных школ.
Напомним, что матч должен состоятся без зрителей в качестве наказания за поведение болельщиков киевлян в матче с "Шахтером".
Изначально киевский клуб, руководствуясь нормой регламента, хотел привлечь на матч детей до 14 лет в сопровождении родителей, однако УАФ разрешила посещение матча детям только из футбольных школ.
Впрочем, киевский клуб настаивает, что на матч могут прийти все дети до 14 лет.
"Право на бесплатное посещение матча соответствии с п. "е" ст. 26 Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу получают дети - учащиеся общеобразовательных школ города и дети-воспитанники футбольных школ города (в надлежащем сопровождении).
Вход на матч осуществляется на бесплатной основе при наличии соответствующих приглашений (или других документов, удостоверяющих право посещения матча) через центральные входные ворота стадиона "Динамо" 22 февраля, начиная с 16 часов", - сказано в заявлении киевского клуба.