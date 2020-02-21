Динамо заявило, что матч с Ворсклой смогут посетить дети из общеобразовательных школ

Киевское "Динамо" сделало официальное заявление, что домашний матч 19-го тура УПЛ с "Ворсклой" смогут посетить дети до 14 лет из общеобразовательных школ.

Напомним, что матч должен состоятся без зрителей в качестве наказания за поведение болельщиков киевлян в матче с "Шахтером".

Изначально киевский клуб, руководствуясь нормой регламента, хотел привлечь на матч детей до 14 лет в сопровождении родителей, однако УАФ разрешила посещение матча детям только из футбольных школ.

Впрочем, киевский клуб настаивает, что на матч могут прийти все дети до 14 лет.