Тайсон: Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова

Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжает бомбить Инстаграм загадочными двусмысленными постами.

"Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова? Мои мотивы?" – написал Тайсон, прикрепив фотографию в экипировке "горняков".

Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.