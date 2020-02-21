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Тайсон: Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова

Премьер-лига
(2 голосов)

Лидер горняков продолжает тихо бунтовать

Тайсон: Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжает бомбить Инстаграм загадочными двусмысленными постами.

"Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова? Мои мотивы?" – написал Тайсон, прикрепив фотографию в экипировке "горняков".

Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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Просто Квашин (Харьков)
21.02.2020 в 20:21
Донецкое быдло (типа беженцы)* то входит в экстаз, то ненавидит Тайсона...А что, быдло хотело - он уже кинул Ярославского...Получите во все горло...
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таврия19752009 (симферополь)
21.02.2020 в 20:50
Редакция а где бан за это?
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0
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
21.02.2020 в 20:18
Малой, попроси Интернасьональ, пусть дадут чирик, ещё чирик домаж со своих, я думаю за 20 отпустят - и тули
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Просто Квашин (Харьков)
21.02.2020 в 20:29
Таких как ты, Президент шахтьора закатывал в бетон...совсем недавно...
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2020 в 20:03
Якби у цього козла були яйця, він би вчинив як Матузалем
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таврия19752009 (симферополь)
21.02.2020 в 20:00
Ну он выкладывается пока что в тех матчах в которых играет.тут молодец
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ПетроФ (Луцьк)
21.02.2020 в 20:00
плакса дійсно тупа. був би розумний вивчив би всі варіанти втечі з кротоферми( а їх було до десятка) і вже би звалив
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bimbobo (Lviv)
21.02.2020 в 19:52
Шахте нужно его понять... и отправить в 3-й состав до конца контракта!
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Rriddle (Ukraine )
21.02.2020 в 19:50
кастрировать, яиц он не достоин
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