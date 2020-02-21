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Тайсон: Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова
Лидер горняков продолжает тихо бунтовать
Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжает бомбить Инстаграм загадочными двусмысленными постами.
"Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова? Мои мотивы?" – написал Тайсон, прикрепив фотографию в экипировке "горняков".
Напомним, что в последнее время Тайсон все чаще намекает на то, что хочет покинуть "Шахтер", однако клуб не горит желанием отпускать игрока, контракт которого рассчитан до лета 2021 года.
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Комментарии (9)
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Просто Квашин (Харьков)
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таврия19752009 (симферополь)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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таврия19752009 (симферополь)
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ПетроФ (Луцьк)
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bimbobo (Lviv)
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