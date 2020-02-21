Хавбек Днепра-1: Сделаем все, чтобы удивить пессимистов

Полузащитник "Днепра-1" Арсений Батагов рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

- Арсений, насколько в команде довольны результатами сборов?

- Результатами контрольных матчей мы не сильно довольны, ведь у нас было только две победы, но что касается физических нагрузок, то мы очень хорошо поработали, сделав большой объем работы. Теперь все это мы будем переносить на чемпионат Украины.

- Ты, наверное, на сборах провел больше всех игрового времени. Как сам чувствуешь доверие со стороны тренерского штаба?

- Действительно, для меня это очень важно. Любой футболист должен чувствовать, что тренеры ему доверяют, и тогда он будет приносить результат на поле.

- На твой взгляд, команда может удивить пессимистов положительным результатам в ближайших четырех матчах?

- Конечно, будем стараться все сделать для этого.

- Теперь уже для Арсения Батагова УПЛ не открытие? Адаптировался к этому уровню?

- Да, уже ко всему привык, ведь год работаю с основным составом. На самом деле, здесь ничего тяжелого нет.