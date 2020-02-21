  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Днепра-1: Сделаем все, чтобы удивить пессимистов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепра-1: Сделаем все, чтобы удивить пессимистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Боевой настрой днепрян

Хавбек Днепра-1: Сделаем все, чтобы удивить пессимистов
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Арсений Батагов рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

- Арсений, насколько в команде довольны результатами сборов?

- Результатами контрольных матчей мы не сильно довольны, ведь у нас было только две победы, но что касается физических нагрузок, то мы очень хорошо поработали, сделав большой объем работы. Теперь все это мы будем переносить на чемпионат Украины.

- Ты, наверное, на сборах провел больше всех игрового времени. Как сам чувствуешь доверие со стороны тренерского штаба?

- Действительно, для меня это очень важно. Любой футболист должен чувствовать, что тренеры ему доверяют, и тогда он будет приносить результат на поле.

- На твой взгляд, команда может удивить пессимистов положительным результатам в ближайших четырех матчах?

- Конечно, будем стараться все сделать для этого.

- Теперь уже для Арсения Батагова УПЛ не открытие? Адаптировался к этому уровню?

- Да, уже ко всему привык, ведь год работаю с основным составом. На самом деле, здесь ничего тяжелого нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Арсений Батагов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
21.02.2020 в 20:31
Удивите всю Украину ! Откажитесь от участия в ПФЛУ по причине фейковости клуба....
Ответить
0
-1
Просто любитель (Днепр)
21.02.2020 в 20:53
Что ж вы харьковчане всё желчью плюетесь? Жаба давит что у вашего города нет команды в УПЛ? Лучше следите за своими фейковыми командами
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...