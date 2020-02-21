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Тете - в десятке самых дорогих бразильцев до 21 года по версии Transfermarkt
перспективный парень вошел в очередной рейтинг
Известный статистический ресурс Transfermarkt определил рейтинг самых дорогих молодых бразильских футболистов в возрасте до 21 года.
Нашлось место в рейтинге и хавбеку "Шахтера" Тете, который расположился на 8-м месте и оценивается порталом в 17 млн евро.
Первые два места в рейтинге заняли представители "Реала" - Винисиус Жуниор и Родриго, которые стоят по 50 млн евро.
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