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Тете - в десятке самых дорогих бразильцев до 21 года по версии Transfermarkt

Премьер-лига
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перспективный парень вошел в очередной рейтинг

Тете - в десятке самых дорогих бразильцев до 21 года по версии Transfermarkt
Новина українською

Известный статистический ресурс Transfermarkt определил рейтинг самых дорогих молодых бразильских футболистов в возрасте до 21 года.

Нашлось место в рейтинге и хавбеку "Шахтера" Тете, который расположился на 8-м месте и оценивается порталом в 17 млн евро.

Первые два места в рейтинге заняли представители "Реала" - Винисиус Жуниор и Родриго, которые стоят по 50 млн евро.

Тете - в десятке самых дорогих бразильцев до 21 года по версии Transfermarkt - изображение 1
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В статье: Винисиус Родриго Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете
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