Буряк: У нас не такая большая посещаемость, чтобы закрывать стадион

Бывший тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк недоволен решением УАФ наказать киевлян матчем без зрителей (ближайший поединок с "Ворсклой") за поведение киевских болельщиков в матче с "Шахтером".

"У нас не такая большая посещаемость, чтобы закрывать стадион. Футбол теряет смысл. Люди приезжают посмотреть игру на центральном стадионе. Игроки всю жизнь могут играть и не сыграть на главной арене Украины. А здесь - закрытие трибун и, соответственно, перенос матча. Это наказание для всех. Футбол без зрителя - совсем другой вид спорта.

Посмотрим, придут родители с детьми, как об этом говорилось ранее. Сейчас у людей другие заботы - как выжить. Свои проблемы. Футбол должен быть праздником, а такие решения все портят", - сказал Буряк.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу 22 февраля на стадионе имени Лобановского и начнется в 17:00.