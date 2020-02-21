Михайленко: В Турции подхватили какой-то вирус, но сейчас все здоровы

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о готовности команды к возобновлению сезона.

- Насколько хорошо прошли сборы?

- Да, сборы прошли продуктивно, мы провели много контрольных матчей, попробовали что-то новое, поэтому сейчас самое важное, что в настоящее время в команде никто не болеет, ведь там подхватили какой-то вирус, но сейчас все здоровы и рвутся в бой.

- Все ли набрали оптимальные кондиции, и как себя показывают новички?

- Да, если говорить о нашей физической форму, то точно все ее хорошо набрали. Если же говорить о взаимодействии на поле, то нам еще надо улучшать ее качество. К нам пришла большая группа новичков, и кто был здоров на все сто процентов, кто-то - нет, поэтому на те же налаживание связей, требуется определенное время.

- "Карпаты" параллельно с вами проводили сборы. Следили за ними?

- Конечно, там мы все жили на территории, которая меньше Приднепровска, поэтому буквально через день там все встречались друг с другом. И они на нас смотрели, и мы за ними следили. Плюс они не сильно изменились, и нельзя сказать, что у них кардинально новая команда. Защита все та же, за исключением одного игрока, и можно сказать, что атака изменилась больше.

- В игре с "Карпатами" из-за дисквалификации не примут участие сразу четыре исполнителя. Насколько это головная боль для тренерского штаба?

- Головной боли никакой нет. Наоборот, у нас просто нет выбора, особенно это касается некоторых позиций. Это все нормальная ситуация, когда случаются дисквалификации. Здесь главное другое - это, когда мы работаем по одной концепции и все знают, что им делать. У нас сейчас хороший состав - он ровный и позиции укреплены ровно. Для нас очень важно, что есть конкуренция, поэтому мы рассчитываем на рост и прогресс абсолютно всех футболистов. Так что мы довольны кадровой ситуацией в команде, и ничто не должно повлиять на то, что матч с "Карпатами" некоторые игроки будут пропускать.