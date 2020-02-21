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Фанаты Динамо придумали, как поддержать команду в матче с Ворсклой

Премьер-лига
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Матч пройдет на стадионе имени Лобановского

Фанаты Динамо придумали, как поддержать команду в матче с Ворсклой
Новина українською

Активные болельщики "Динамо" все-таки поддержат свою команды (хоть и в несколько нетрадиционном варианте) в матче 19-го тура УПЛ с "Ворсклой".

Как известно, матч пройдет без зрителей на стадионе "Динамо", а фаны киевлян намерены собраться за воротами арены со стороны Мариинского парка.

С этой позиции, которая не является территорией стадиона, просматривается часть игрового поля, а также при наличии должного количества исполнителей можно организовать и звуковую поддержку.

Также сообщается, что на месте возможно будет организована трансляция матча.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу 22 февраля на стадионе имени Лобановского и начнется в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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