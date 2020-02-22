Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Favbet-лига. Первый этап. 19-й тур

22 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Игорь Алёхин и Семён Шлончак

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Телетрансляция - 2+2

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Цифры и факты

у "Ворсклы" ещё остаются теоретические шансы на втором этапе оказаться в одной шестёрке с "Динамо", но для этого нужно больше верить в чудеса: за последние четыре тура первого этапа полтавчанам необходимо отыграть восемь очков от "Мариуполя" и перепрыгнуть пять соперников, которые за этот же промежуток времени хотя бы какие-то очки также наберут. Поэтому сейчас задача подопечных Максимова - сосредоточиться на сохранении места в УПЛ, ведь до последней строчки всего три балла.

"Динамо" свои задачи с точки зрения борьбы за ТОП-6 уже решило, но на повестке стоит также немного другая цель: борьба за вторую позицию, которая даст возможность ближайшим летом стартовать в квалификации к Лиге чемпионов. На данный момент "бело-синие" выигрывают два очка у "Зари", а также по три у "Десны" и "Александрии" - общественность считает, что эти команды будут главными конкурентами "динамовцев" за ЛЧ.

"Ворскла" не забивает "Динамо" в пяти подряд официальных играх. В последний раз радость на полтавской улице была в 2017 году - Чеснаков отличился голом на "Олимпийском", но "рыси" всё равно проиграли 1:2.

текущая победная серия "Динамо" над "Ворсклой" составляет шесть игр. Разница мячей - 14:1. Примечательна в этой серии встреча первого круга нынешнего чемпионата: Киев благодаря дублям де Пены и Цыганкова плюс голу Беседина выиграл 5:0.

во время зимней паузы "бело-синие" фактически усилили только одну позицию, вернув из аренды форварда Назария Русина. Также Киев заявил Бенито. но он на старте года, вероятно, будет играть за дубль.

полтавчане подписали Щербака, Опанасенко, Кулача и Степанюка - все эти трансферы можно считать сразу под основу. Также в Полтаву перебрался опорник Пуцлин. Не будет удивительным, если Юрий Максимов сегодня выпустит в старте или со скамейки троих или даже четверых зимних новичков.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Кадар (решение тренера), Цыганков (реабилитация)

Ожидаем, что в атаке сразу место получит Русин, а дальше многое будет зависеть от его мастерства забивать (голы или на футбол). В отсутствие Цыганкова проблему крайнего хава Михайличенко решит при помощи Вербича и де Пены.Хотя не исключаем появление Караваева в полузащите.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук Шепелев - де Пена, Дуэлунн, Вербич - Русин.

"Ворскла"

Не сыграют: Луизао, Скляр (оба - дисквалификация)

У полтавчан перебор игроков на правый фланг: здесь позицию в защите или средней линии родной можно считать для Пердуты, Сапая, Якубу, Шехича и Васина. Будет любопытно посмотреть, как Юрий Максимов выйдет из ситуации и расставит всех игроков на поле.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай - Кане, Пуцлин - Ребенок, Щербак, Шехич - Степанюк.

Прогноз на матч Динамо - Ворскла Александра Рыженко

Статус "Динамо" как фаворита этой пары даже не стоит обсуждать. Другой вопрос - каким дебют в 2020-м окажется для киевлян. Предполагаем, что встреча пройдёт для хозяев тяжело, хоть и завершится победой. "Ворскла" провела достаточно неплохую селекцию, как для аутсайдера УПЛ, поэтому способна какое-то время держать интригу в поединке.

Ставка: победа "Динамо" в один мяч за 4,20.

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