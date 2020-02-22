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Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ
Вторая команда лиги против предпоследней
Favbet-лига. Первый этап. 19-й тур
22 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)
Главный арбитр - Виталий Романов
Ассистенты: Игорь Алёхин и Семён Шлончак
Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - 2+2
Интернет-трансляция - UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub
Цифры и факты
- у "Ворсклы" ещё остаются теоретические шансы на втором этапе оказаться в одной шестёрке с "Динамо", но для этого нужно больше верить в чудеса: за последние четыре тура первого этапа полтавчанам необходимо отыграть восемь очков от "Мариуполя" и перепрыгнуть пять соперников, которые за этот же промежуток времени хотя бы какие-то очки также наберут. Поэтому сейчас задача подопечных Максимова - сосредоточиться на сохранении места в УПЛ, ведь до последней строчки всего три балла.
- "Динамо" свои задачи с точки зрения борьбы за ТОП-6 уже решило, но на повестке стоит также немного другая цель: борьба за вторую позицию, которая даст возможность ближайшим летом стартовать в квалификации к Лиге чемпионов. На данный момент "бело-синие" выигрывают два очка у "Зари", а также по три у "Десны" и "Александрии" - общественность считает, что эти команды будут главными конкурентами "динамовцев" за ЛЧ.
- "Ворскла" не забивает "Динамо" в пяти подряд официальных играх. В последний раз радость на полтавской улице была в 2017 году - Чеснаков отличился голом на "Олимпийском", но "рыси" всё равно проиграли 1:2.
- текущая победная серия "Динамо" над "Ворсклой" составляет шесть игр. Разница мячей - 14:1. Примечательна в этой серии встреча первого круга нынешнего чемпионата: Киев благодаря дублям де Пены и Цыганкова плюс голу Беседина выиграл 5:0.
- во время зимней паузы "бело-синие" фактически усилили только одну позицию, вернув из аренды форварда Назария Русина. Также Киев заявил Бенито. но он на старте года, вероятно, будет играть за дубль.
- полтавчане подписали Щербака, Опанасенко, Кулача и Степанюка - все эти трансферы можно считать сразу под основу. Также в Полтаву перебрался опорник Пуцлин. Не будет удивительным, если Юрий Максимов сегодня выпустит в старте или со скамейки троих или даже четверых зимних новичков.
Составы
"Динамо"
Не сыграют: Кадар (решение тренера), Цыганков (реабилитация)
Ожидаем, что в атаке сразу место получит Русин, а дальше многое будет зависеть от его мастерства забивать (голы или на футбол). В отсутствие Цыганкова проблему крайнего хава Михайличенко решит при помощи Вербича и де Пены.Хотя не исключаем появление Караваева в полузащите.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра - Сидорчук Шепелев - де Пена, Дуэлунн, Вербич - Русин.
"Ворскла"
Не сыграют: Луизао, Скляр (оба - дисквалификация)
У полтавчан перебор игроков на правый фланг: здесь позицию в защите или средней линии родной можно считать для Пердуты, Сапая, Якубу, Шехича и Васина. Будет любопытно посмотреть, как Юрий Максимов выйдет из ситуации и расставит всех игроков на поле.
Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Баенко, Сапай - Кане, Пуцлин - Ребенок, Щербак, Шехич - Степанюк.
Прогноз на матч Динамо - Ворскла Александра Рыженко
Статус "Динамо" как фаворита этой пары даже не стоит обсуждать. Другой вопрос - каким дебют в 2020-м окажется для киевлян. Предполагаем, что встреча пройдёт для хозяев тяжело, хоть и завершится победой. "Ворскла" провела достаточно неплохую селекцию, как для аутсайдера УПЛ, поэтому способна какое-то время держать интригу в поединке.
Ставка: победа "Динамо" в один мяч за 4,20.
Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша