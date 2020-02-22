Сегодня стартует вторая часть сезона УПЛ

Сегодня играми в Мариуполе и Киеве открывается вторая часть чемпионата Украины в Премьер-лиге. На протяжении последнего месяца зимы и всей весны болельщиков ожидает ещё 14 туров и в общей сложности 84 матча. Рассказываем, что болельщика увидит во второй части чемпионата.

Будут ли ещё матчи первого этапа?

Да. До его завершения осталось четыре тура. После этого будет разделение на верхнюю и нижнюю шестёрки.

Напомним, что на втором этапе команды выступают с тем же количеством очков, которые набрали на первом этапе.

Какие важные события в украинском футболе произошли зимой?

Начиная с 21 тура нынешнего чемпионата в УПЛ вводится VAR. Он будет работать только на ключевых матчах чемпионата и не более одной игры в день. Например, в субботу, 22 февраля, арбитры смогут воспользоваться видеоповторами в игре "Динамо" - "Ворскла", а на следующий день уже рефери встречи "Шахтёр" - "Десна" при необходимости по ходу встречи посмотрят "телевизор".

Кроме того, по инициативе Андрея Шевченко игры Премьер-лиги смещены по дням, чтобы оставить футболистам национальной сборной больше времени на подготовку к Евро-2020. Таким образом, уже 8 марта (изначально планировалось 15 марта) завершится первый этап чемпионата, а заключительные игры УПЛ запланированы на 16-17 мая (ранее последний тур был назначен на 24 мая).

Сколько команд вылетает и кто сыграет в еврокубках?

Команда, которая займёт последнее место в текущем чемпионате, покидает УПЛ. Вместо неё повышаются в классе трое. Таким образом, в сезоне-2020/21 элитный украинский дивизион расширится до 14 участников.

Чемпион и вице-чемпион Украины в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Первая команда страны попадает в групповой этап напрямую, а вторая - сыграет ещё в квалификации. Третье место по итогам сезона получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, а четвёртая команда страны поборется за выход в эту стадию соревнований через отбор.

Важно, что по окончании игр второго этапа состоится плей-офф за ещё одно еврокубковое место. Стыковые игры пройдут между командами, которые займут пятое, шестое, седьмое и восьмое места на втором этапе (в "общей" таблице).

Возможны коррективы в эти еврокубковые расклады в зависимости от победителя Кубка Украины. В марте состоятся игры 1/4 финала турнира, где сыграют такие пары.

Какие сейчас расклады в таблице УПЛ?

Уже известны пять из шести участников верхней шестёрки УПЛ. Ещё на одно место в теории претендуют остальные семь команд, но многие эксперты считают, что борьба сведётся к противостоянию квартета: "Мариуполь", "Колос", "Днепр-1" и "Олимпик".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 18 16 2 0 50-9 +41 50 2 Динамо 18 11 3 4 36-12 +24 36 3 Заря 18 10 4 4 34-16 +18 34 4 Десна 18 10 3 5 29-13 +16 33 5 ФК Александрия 18 10 3 5 23-17 +6 33 6 ФК Мариуполь 18 5 7 6 17-26 -9 22 7 Колос 18 6 2 10 18-31 -13 20 8 СК Днепр-1 18 5 3 10 18-28 -10 18 9 Олимпик 18 5 3 10 16-32 -16 18 10 ФК Львов 18 4 3 11 14-32 -18 15 11 Ворскла 18 4 2 12 12-33 -21 14 12 Карпаты 18 2 5 11 15-33 -18 11

Кто выиграет гонку бомбардиров?

Жуниор Мораес пока что главный претендент на победу в этой дисциплине. Украинец с бразильскими корнями наколотил уже 15 голов (в среднем 0,94 за матч). У его ближайших преследователей - Егора Картушова и Богдана Леднева - по 9 результативных ударов.