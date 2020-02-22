Карпаты - Днепр-1. Анонс и прогноз на игру УПЛ

Команды со Львова и Днепра по праву можно назвать главными ньюсмейкерами зимнего межсезонья в Украине. Правда если днепряне отметились качественной точечной работой на трансферном рынке, то "зелено-белые" долгое время находились в подвешенном состоянии. Правда если еще в январе перспективы существования в принципе львовской команды были туманными, то ближе к возобновлению чемпионата удалось даже усилиться несколькими опытными игроками.

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С арендой стадиона тоже вопрос решен, осталось лишь уладить формальности на пути к статусу "народной команды", что будет сделано на первом за восемь лет собрании акционеров в марте. Одним словом, "Карпаты" скорее живы, чем мертвы, что не может не радовать истинных ценителей украинского футбола!

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Стадион: "Украина" (Львов)

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Карпаты 14:00 Днепр-1

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Команда горсовета

Львовский коллектив был на грани краха и даже ходили слухи о снятии с чемпионата. Долги по зарплате, уход лидеров, продажа всех, за кого можно было выручить хоть какие-то средства - все это сопровождало жизнь клуба нынешней зимой. Однако городская власть вовремя подала руку помощи и предоставила кое-какие финансовые гарантии, что даже позволило усилиться перед стартом весенней части сезона. "Карпаты" подписали вратаря Антона Каниболоцкого, защитника Андро Гиоргадзе, хавбеков Алексея Хахлева, Владимира Танчика и Геннадия Пасича, а также форварда Матара Диэйе. То есть компенсировать уход Александра Кучера, Мелвина Лоренцена, Франсиско Ди Франко, Кристиана Понде, Алексея Гуцуляка, Назара Вербного, а также вратарей Романа Пидкивки и Андрея Артыма будет кем.

На турецких сборах, вылет на которые долго находился под вопросом, львовяне провели шесть спарингов, добыв лишь две победы, а проиграв даже коллоритному клубу "Тузла Сити" (0:1). Венчала 21-дневный тренировочный процесс боевая ничья с чемпионом Беларуси брестским "Динамо" (2:2).

Накануне матча с "Днепром-1" известно, что травмированными остаются защитник Владимир Якимец и нападающий Ярослав Деда. Касательно же стартового состава, не сомневаемся, что место в воротах займет Олег Кудрик, несмотря на появление опытного конкурента. Накануне молодой голкипер получил звание вице-капитана. Клец, у которого будет капитанская повязка изначально, сыграет в центре поля. По остальным позициям вопросов больше, но ставим на тех, кто присоединился к команде еще в ходе сборов. То есть Танчик и Пасич вряд ли выйдут с первых минут.

Ориентировочный состав Карпат (4-5-1): Кудрик - Веремиенко, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак - Козак, Назарина, Клец, Хахлев, Матар - Бойчук.

За четыре тура до конца первого этапа чемпионата "Карпаты" идут на последнем месте, отставая от 11-й позиции на три очка.

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А как же патриотический дух?

По словам Дмитрия Михайленко, задачи попасть в первую шестерку у команды из Днепра сейчас нет. Таблица это подтверждает - отыграть четыре очка за четыре тура задача не из простых, тем более когда в перспективных соперниках "Шахтер" и "Динамо". Но, судя по усилению зимой, руководство намерено добиваться результата уже весной 2020-го. Семь человек ушли, шесть пришли, зато качество их существенно разнится. Взамен Сафронову в защиту взяты Владимир Адамюк и Александр Сваток, вместо Загальского, Романюка, Кобахидзе и Беляева в полузащиту пришли Франсиско Ди Франко, Андрей Цуриков и Лукас Тейлор. Кстати, для первого дебютный матч в футболке новой команды сразу же будет весьма принципиальным, так как состоится против бывших партнеров на их стадионе. Наконец, в атаке днепряне разменяли Станислава Кулиша, который не потянул уровень Премьер-лиги, на более молодого и быстрого Алексея Хобленко, к тому же понюхавшего легионерского пороху. Приглашение тренера по тактике Луиджи Ночентини, который имеет опыт совместной работы с Маурицио Сарри, также является сильным ходом, который должен в перспективе улучшить качество игры команды с Днепра.

Статистические результаты сборов неутешительные - в десяти матчах "Днепр-1" добыл лишь две победы и однажды сыграл вничью, проиграв оставшиеся семь поединков. Ориентируясь на занятость игроков в этих матчах, делаем вывод по стартовому составу на львовский матч. Правда учитываем, что Игорь Когут, Максим Лопыренок и Александр Назаренко не сыграют из-за дисквалификаций, что вынуждает тренерский штаб без раскачки прибегнуть к услугам некоторых новичков.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-2-3-1): Клищук - Чичиков, Гуйе, Сваток, Шаповал - Кравченко, Батагов - Коркишко, Ди Франко, Булеца - Супряга.

Цифры и факты

Матч первого круга между соперниками, первый в истории, завершился победой хозяев на "Днепр Арене" со счетом 2:0.

"Днепр-1" занимает свое место в таблице. По крайней мере, согласно показателю продвинутой статистики xPoints, где реальные показатели набранных очков с ожидаемыми разнятся лишь на 0,05.

"Карпаты" по тому же параметру уступают в УПЛ лишь киевскому "Динамо" по части неэффективности. Львовский клуб набирает за матч в среднем на 0,22 очка меньше ожидаемых.

Все три ничьи днепрян в чемпионате случились на выезде.

Единственную гостевую победу команда Дмитрия Михайленка добыла именно во Львове, обыграв здесь "горожан" со счетом 2:0.

Без учета провального матча против "Десны" (2:6) в концовке осенней части сезона, подопечные Олега Санжара пропускают дома ровно 1,5 мяча в среднем за игру.

Прогноз

"Карпаты" обладают на бумаге неплохим, но еще явно несыгранным составом, так как большую часть приобритений сделали в феврале. "Днепр-1" всех своих новичков, за исключением Андрея Цурикова, подписал еще до начала полноценных сборов, так что Михайленко на фоне оппонента как минимум будет обладать куда большим маневром для внесения кадровых изменений по ходу поединка. Ожидаем непростой, но уверенной победы днепрян на старте весенней части сезона.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.64

Тотал "Днепра-1" больше (1,5) за 2.42

Ставка на точный счет: 0:2