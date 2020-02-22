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Мариуполь - Заря 1:2. Мастерство решает, даже в болоте

Премьер-лига
(1 голосов)

В первом матче Премьер-лиги после возобновления чемпионата все решило индивидуальное мастерство игроков "Зари".

Мариуполь - Заря 1:2. Мастерство решает, даже в болоте
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Мариуполе была открыта весенняя часть чемпионата Украины по футболу и традиционно для этого времени года игра имела все шансы запомниться прежде всего погодными условиями, но никак не качеством футбола. Тем не менее, эстетам было что оценить, прежде всего благодаря креативным футболистам гостей.

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(Детальный отчет ждите чуть позже)

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
ФК Мариуполь - Заря 1:2 (0:0)
Голы: Дмитрий Мишнёв 69 - Михайло Перович 62, Богдан Леднев 67
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин 65), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко, Сергей Яворский (Андрей Кулаков 81), Сергей Горбунов, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко 46)
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 78), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев 61), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Максим Лунёв 90), Александр Тымчик, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Предупреждения: Максим Чех 44, Павел Полегенько 59, Даниил Игнатенко 66, Алексей Быков 88 - Евгений Чеберко 6, Владлен Юрченко 28, Михайло Перович 40, Богдан Леднев 45, Александр Тымчик 86, Виталий Вернидуб 88

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
22.02.2020 в 16:00
Судья отсудил нормально, просто поле такое... Заря понравилась, приспособилась к огороду и стала играть в мелкий и средний пас, вообщем за Зарю я спокоен, жду Динамо...
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ascent (Луксор)
22.02.2020 в 16:02
Если бы гол себе не привезли могли бы солидно закончить
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
22.02.2020 в 15:56
задача судьи была не в том чтобы мАриуполь выиграл--а том что бы надавать поболее ЗАРЕ Ж. карточек-- ЗАРЯ вытянула эту игру-- были ошибки- часто Кочергин- вообще ужасную юрченко-ГОЛ---леднев красава--ЖАЛЬ что заберут его в ДК и....опять либо аренда только в другую команду либо скамейка с выходом на замену ..
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0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 15:51
Судья Ху*ло
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