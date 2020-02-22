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Мариуполь - Заря 1:2. Мастерство решает, даже в болоте
В первом матче Премьер-лиги после возобновления чемпионата все решило индивидуальное мастерство игроков "Зари".
В Мариуполе была открыта весенняя часть чемпионата Украины по футболу и традиционно для этого времени года игра имела все шансы запомниться прежде всего погодными условиями, но никак не качеством футбола. Тем не менее, эстетам было что оценить, прежде всего благодаря креативным футболистам гостей.
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Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
ФК Мариуполь - Заря 1:2 (0:0)
Голы: Дмитрий Мишнёв 69 - Михайло Перович 62, Богдан Леднев 67
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин 65), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко, Сергей Яворский (Андрей Кулаков 81), Сергей Горбунов, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко 46)
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 78), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев 61), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Максим Лунёв 90), Александр Тымчик, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Предупреждения: Максим Чех 44, Павел Полегенько 59, Даниил Игнатенко 66, Алексей Быков 88 - Евгений Чеберко 6, Владлен Юрченко 28, Михайло Перович 40, Богдан Леднев 45, Александр Тымчик 86, Виталий Вернидуб 88