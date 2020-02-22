Мариуполь - Заря 1:2. Мастерство решает, даже в болоте

задача судьи была не в том чтобы мАриуполь выиграл--а том что бы надавать поболее ЗАРЕ Ж. карточек-- ЗАРЯ вытянула эту игру-- были ошибки- часто Кочергин- вообще ужасную юрченко-ГОЛ---леднев красава--ЖАЛЬ что заберут его в ДК и....опять либо аренда только в другую команду либо скамейка с выходом на замену ..