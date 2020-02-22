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Чигринский: Простил Днепру около 150 тысяч долларов

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник уверяет, что деньги для него не главное

Чигринский: Простил Днепру около 150 тысяч долларов
Новина українською

Защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский рассказал о своём расставании с "Днепром".

"Понимаете, деньги – это же не вопрос. Думаю, Днепр дал мне намного больше. Деньги – это далеко не самое главное. Этот клуб дал мне возможность вернуться в футбол после большой паузы.

Когда я туда переходил, я был очень далек не то, что от оптимальных – от нормальных кондиций. У меня было много нюансов, но Днепр брал меня, зная о них. В принципе, благодаря тому подходу, который мы вместе нашли, отношению Мирона Маркевича, его помощников и, главное, от команды – я очень комфортно себя чувствовал, даже с самого начала, когда у меня еще были нюансы со здоровьем. Я тогда был, фактически, еще травмирован.

Сколько простил Днепру? Не миллион, вы что. Не миллион и не два. Не знаю, корректно ли говорить о цифрах, но не так много – где-то 150 тысяч", – сказал Чигринский в эфире "Легионера".

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
22.02.2020 в 15:00
Чувак хвастается как простил 150к миллиардеру? Мда...
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