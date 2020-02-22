Чигринский: Простил Днепру около 150 тысяч долларов

Защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский рассказал о своём расставании с "Днепром".

"Понимаете, деньги – это же не вопрос. Думаю, Днепр дал мне намного больше. Деньги – это далеко не самое главное. Этот клуб дал мне возможность вернуться в футбол после большой паузы.

Когда я туда переходил, я был очень далек не то, что от оптимальных – от нормальных кондиций. У меня было много нюансов, но Днепр брал меня, зная о них. В принципе, благодаря тому подходу, который мы вместе нашли, отношению Мирона Маркевича, его помощников и, главное, от команды – я очень комфортно себя чувствовал, даже с самого начала, когда у меня еще были нюансы со здоровьем. Я тогда был, фактически, еще травмирован.

Сколько простил Днепру? Не миллион, вы что. Не миллион и не два. Не знаю, корректно ли говорить о цифрах, но не так много – где-то 150 тысяч", – сказал Чигринский в эфире "Легионера".