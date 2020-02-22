Насколько внимательно вы следили за зимними трансферами в УПЛ? Тест

В субботу, 22 февраля стартовала вторая часть УПЛ. Во время зимнего межсезонья коллективы плодотворно готовились к возобновлению чемпионата, чтобы как можно лучше выступить весной. В частности, для этого команды подписывали новых футболистов, которые в дальнейшем помогут им достичь поставленных целей. Зимнее трансферное окно в Украине заканчивается в начале марта, впрочем основную комплектацию своих составов участники УПЛ уже завершили. Поэтому мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за зимними трансферами клубов УПЛ, пройдя наш тест.