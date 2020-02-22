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Насколько внимательно вы следили за зимними трансферами в УПЛ? Тест

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращению Украинской Премьер-Лиги посвящается

Насколько внимательно вы следили за зимними трансферами в УПЛ? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 22 февраля стартовала вторая часть УПЛ. Во время зимнего межсезонья коллективы плодотворно готовились к возобновлению чемпионата, чтобы как можно лучше выступить весной. В частности, для этого команды подписывали новых футболистов, которые в дальнейшем помогут им достичь поставленных целей. Зимнее трансферное окно в Украине заканчивается в начале марта, впрочем основную комплектацию своих составов участники УПЛ уже завершили. Поэтому мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за зимними трансферами клубов УПЛ, пройдя наш тест.

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В статье: Денис Гармаш Филипп Будковский трансферы Украинская Премьер-лига Алексей Гуцуляк квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
22.02.2020 в 15:25
9/10. промазал только с позицией Тейлора. вопрос, к тому же, не совсем о трансферах, ну да ладно. тест показал, что за трансферным центром здесь на сайте следил не зря )
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