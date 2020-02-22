Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Во втором матче субботы в программе стартового тура года УПЛ встретятся вторая и предпоследняя команды текущего чемпионата: "Динамо" и "Ворскла". Поединок состоится не на НСК "Олимпийский", а на клубной арене киевлян, "Динамо". Связано это с тем, что "бело-синие" получили бан на один матч без зрителей, поэтому руководство киевлян решило перенести игру на менее вместительную арену. Впрочем, на матче всё равно будут болельщики. Также хозяева не останутся без поддержки своих фанатов.

"Ворсклу" на этот матч выведет Юрий Максимов, который в своё время три года игровой карьеры отдал "Динамо". Он возглавляет полтавчан с ноября прошлого года и его главная задача - избежать вылета из УПЛ.

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22 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. В.Лобановского. Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

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