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Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Рябоконя пройдут проверку на прочность

Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 19-го тура, в Харькове, сойдутся “Шахтер” и “Десна”. Все мысли команды Каштру сейчас связаны с игрой в Португалии, которая состоится в ближайший четверг. А вот для “северян” предстоящий поединок будет крайне важен. Именно в нем, главная сенсация первого этапа, может подтвердить свои еврокубковые амбиции.

Favbet-лига. Первый этап. 19-й тур
23 февраля, Харьков, ОСК "Металлист"
"Шахтер" 17:00 "Десна"
Арбитр: Е. Арановский
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Цифры и факты:

  • Прошедший в сентябре матч первого круга завершился минимальной победой “Шахтера”. Точный удар в середине первого тайма удался Марлосу
  • Всего команды провели четыре матча - общий счет 6:0 в пользу донецкого клуба. Что интересно, мало того, что “Десна” не побеждала, она ни разу не забивала в ворота 12-кратного чемпиона Украины
  • По всем статистическим показателям “горняки” - лучшая команда чемпионата. На их счету 50 забитых и 9 пропущенных голов.
  • В матче будет дуэль двух лучших бомбардиров первенства - Жуниора Мораеса (15 голов) и Александра Филиппова (9 точных ударов)
  • Команда Рябоконя гораздо комфортнее чувствует себя на выезде - 70% побед (7 из 10) были добыты именно на полях соперников
  • На матче будет работать система VAR. Начиная с этого тура, система используется на двух играх в туре (до этого она была задействована в противостоянни "Динамо" и "Ворсклы")
  • Экс-капитан "Шахтера" Тайсон имеет шанс забить свой 50-й гол в рамках чемпионата Украины

Последние новости перед матчем

“Шахтер”:

“Горняки” уже успели провести один официальный матч в этом году - в Харькове была побеждена “Бенфика”. После поединка многие отмечали хорошую физическую готовность “Шахтера”. Было видно, что Каштру выводил свою команду на пик формы именно к старту второй половины сезона.

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Ни для кого не станет открытием, что донецкий клуб будет действовать с оглядкой на матч в Лиссабоне. Вероятно, что некоторые футболисты основы выйдут лишь во втором тайме, а их место займут игроки ближайшего резерва. В январе состав “горняков” пополнил Вакула, но в субботу он вышел в игре молодежных команд. Так что, в воскресенье точно без Владислава.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Антонио - Тете, Коваленко, Коноплянка - Мораес

“Десна”:

Для “северян” воскресный матч станет первым после зимней спячки. На сборах “Десна” провела сразу десять контрольных матчей, выиграв в трех из них (хотя победы в таких играх не главное). Как всегда, была продемонстрирована отличная игра в обороне, о чем и свидетельствует статистика - лишь четыре пропущенных гола.

Обязательно нужно сказать несколько слов о грамотной трансферной кампании черниговчан. Приобретенные Арвеладзе и Тотовицкий добавят команде опыта, эстонец Тамм усилит и без того крепкую защитную линию, а приход Будковского даст атаке вариативности. Не обошлось и без потерь - Фаворов отправился в Венгрию, были отпущены Богданов и Дегтярёв.

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С учетом такой активной зимы, очень интересно кому Рябоконь доверит выйти в старте. Можно говорить с уверенностью, что не сыграют Огиря и Калитвинцев, которые отбывают дисквалификацию.

Ориентировочный состав: Паст - Фаворов, Имерков, Тамм, Мостовой - Домбровский, Арвеладзе - Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк - Филиппов

Прогноз на матч "Шахтер" - "Десна" 1:0

Букмекеры больше верят в “Шахтер”, однако списывать “Десну” до начала матча - шаг очень опрометчивый. Если хозяева выйдут без должного настроя, рассчитывая добыть победу малой кровью, то могут поплатиться. “Северяне” уже не раз доказывали серьезность своих намерений (“Динамо” в октябре было побежденно в родных стенах).

С другой стороны, команда Каштру сейчас в хорошей физической форме, что уже было продемонстрировано. Опыт и класс исполнителей также на стороне номинальных хозяев, а потому их шансы гораздо выше. Наиболее вероятный счет - минимальная победа “горняков”.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Директор холдинга (Ясный)
22.02.2020 в 20:37
2-0
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+3
0
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simargl (Чернигов)
22.02.2020 в 20:25
Без Огири тяжело ... очень тяжело. Но Десна будет играть в свою игру на любимом выезде против уставшего Шахтера, который выйдет облегченным составом и надеюсь сделает подарок нашему тренеру к 56летию))). Вперёд, Чернигов!!!! Верим в нашу команду ...!!!!
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0
-3
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simargl (Чернигов)
22.02.2020 в 20:22
Не высаживайся, тут главное объективное понимание и принятие реальности ))) хуже раздвоение личности , но и с этим ты справишься )))
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0
-3

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