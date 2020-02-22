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Русин и Дуэлунд вышли в стартовом составе на матч с Ворсклой
Довольно необычное решение Михайличенка
В рамках 19-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Ворсклу".
В составе киевлян с первых минут на поле появились полузащитник Миккель Дуэлунд и форвард Назарий Русин.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Дуэлунд, Русин
Запасные: Бойко, Пиварич, Караваев, Кадири, Шапаренко, де Пена, Соль
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Кане, Сапай, Ребенок, Шехич, Пап-Алиун Ндиайе, Пуцлин, Степанюк, Кулач
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин
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