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Русин и Дуэлунд вышли в стартовом составе на матч с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Довольно необычное решение Михайличенка

Русин и Дуэлунд вышли в стартовом составе на матч с Ворсклой
Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Ворсклу".

В составе киевлян с первых минут на поле появились полузащитник Миккель Дуэлунд и форвард Назарий Русин.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Дуэлунд, Русин

Запасные: Бойко, Пиварич, Караваев, Кадири, Шапаренко, де Пена, Соль

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Кане, Сапай, Ребенок, Шехич, Пап-Алиун Ндиайе, Пуцлин, Степанюк, Кулач

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Назарий Русин Миккель Дуэлунд
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