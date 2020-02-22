Александр Бабич: Впереди у Мариуполя еще три финала. У нас есть шансы на шестерку

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Есть такие игры, такие поражения, после которых не стыдно. Об этом я и ребятам сказал в раздевалке. Получился такой "зимне-весенний" футбол и мы играли с командой, которая борется за 2-е место. Считаю, что мы создали достаточно голевых моментов. Хотя и возле наших ворот были моменты. Цена ошибки в таком матче была велика. И та команда, которая забила первый мяч, получала преимущество. В принципе, так оно и получилось. Есть и положительные моменты в нашей игре. Мы создали много голевых ситуаций. Также хотел бы отметить характер у нашей команды. Даже пропустив два мяча, мы продолжали играть, сократили отставание до минимума и могли вырвать ничью.

- Тренер "Зари" сказал, что его команде где-то повезло. А вы как считаете?

- Если посмотреть на количество голевых моментов, то, наверное, игра была равной. Но где-то класс футболистов "Зари" сказался. Но в футболе без везения никуда. Мы не попадаем в ворота из вратарской… Но и у наших ворот были опасные моменты. Как для "весеннего" футбола получился динамичный матч со множеством моментов у ворот двух команд.

- Погода и поле сказались на игре?

- Февраль месяц на дворе, погода и поле были тяжелыми. Естестственно, это сказалось на качестве футбола. Но поле было одинаковым для команд. С таким отношением наших ребят, с тем желанием, с которыми они играли и старались выполнить нашу установку, я думаю наши победы не за горами.

- "Мариуполю" осталось провести три игры на первом этапе. Учитывая плотность в турнирной таблице, шансы вашей команды на попадание в топ-6 ухудшились?

- Шансы остаются. Впереди у нас еще три финала. На данный момент мы понимаем, что "Заря" борется за 2-е место, а мы — за попадание в первую "шестерку". Здесь, безусловно, разница есть.