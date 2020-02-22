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Подача или парашют? Буяльский эффектно перекинул голкипера в матче с Ворсклой. ВИДЕО
Виталий открыл счет в матче с полтавчанами
В рамках 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу".
Счет в этом матче открыл полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский. Украинский хавбек отметился забитыми мячем на 50-й минуте встречи - 27-летний Виталий эффектно перебросил голкипера из-за пределов штрафной площадки.
В текущем сезоне УПЛ Буяльский забил 4 гола.
Вашему вниманию видео гола Виталия Буяльского
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