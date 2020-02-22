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Подача или парашют? Буяльский эффектно перекинул голкипера в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий открыл счет в матче с полтавчанами

Подача или парашют? Буяльский эффектно перекинул голкипера в матче с Ворсклой. ВИДЕО
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В рамках 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу".

Счет в этом матче открыл полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский. Украинский хавбек отметился забитыми мячем на 50-й минуте встречи - 27-летний Виталий эффектно перебросил голкипера из-за пределов штрафной площадки.

В текущем сезоне УПЛ Буяльский забил 4 гола.

Вашему вниманию видео гола Виталия Буяльского

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев) УПЛ
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