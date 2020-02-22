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Динамо - Ворскла 2:1. Спаслись

Премьер-лига
(3 голосов)

Удобный для Ворсклы футбол едва не завершился с удобным для Ворсклы счётом

Динамо - Ворскла 2:1. Спаслись
UA-Футбол
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Не будем удивляться каким-то тренерским решениям, а просто констатируем факт: Михайличенко выпустил Бущана, а не Бойко в воротах; Кендзёру, а не Караваева в защите, Буяльского, а не того же Караваева или де Пену на фланге полузащиты; Русина, а не Соля в нападении. Назарий, кстати, оказался единственным зимним новичком киевлян, что называется, "под старт". У "Ворсклы" новых имён оказалось больше: экс-полтавчанин Кулач, а также Степанюк и Пуцлин проводили дебютный в нынешнем сезоне поединок в зелёно-белой форме.

Киев владел инициативой практически весь матч - да; Киев дольше держал мяч, чаще бил и создал больше голевых моментов - да. Но тяжело из себя выдавить фразу, что "динамовцы" однозначно превзошли соперника и наиграли на победу. Проблема в том, что, в целом, весь матч прошёл в борьбе. Это не тот поединок, когда один из соперников владеет тотальной инициативой и просто дело времени, когда забьёт. Это была равная встреча хоть и с преимуществом одной из сторон. Но от этого структура игры "динамовцев" не показывала, что они сегодня фавориты протовостояния.

Похожие игры были у киевлян и осенью. Тогда все ждали зимы и возможных изменений от Михайличенко и под Михайличенко. Ну, вот сейчас пришло время собирать камни, и, как видим, ничего не изменилось. Болельщикам "Динамо" уже который месяц приходится ждать, что когда-то будет лучше. Неизвестно, чем, кроме оптимизма, аргументируются такие мысли, но большинство из лагеря "бело-синих", увы, живёт только будущими успехами, а не нынешними.

Впрочем, это больше философия. На деле же за первый тайм, который завершился без голов, хозяева пару раз были близки к голу: Дуэлунн прекрасно приложился со штрафного в "девятку" (Ризнык вытащил), а Миколенко выскочил по левому полуфлангу один на один, но не попал в створ.

В дебюте второй половины за гостей однажды сыграла штанга и фарт после неудачной игры на ленточке Ризныка. Но первый гол оказался не следствием продолжающихся атак, а грубейшей ошибки молодого вратаря "ворсклян", который в буквальном смысле пропустил мяч за шиворот после флангового заброса от Буяльского.

На удивление, изменение счёта на табло никоим образом не повлияло на ход игры - это по-прежнему был равный футбол практически равных команд. Многие считали, что "Динамо" нужно дожимать соперника, однако этого не произошло, а в ответ - гости отыгрались. Прошла атака правым краем с подачей Пердуты в середину штрафной, где самым удачливым оказался Степанюк.

Вскоре "динамовцы" вроде бы и проявили желание забить второй, но почему-то эмоций их игре всё равно не хватало. По сути, последний голевой момент в основное время случился ещё за 15 минут до его окончания, когда Караваев не опередил защитника при простреле с фланга.

Но удача "Динамо" в концевке всё же улыбнулась: после ещё одной неуверенной игры Ризныка на ленточке ситуацией на отскоке здорово воспользовался Вербич, который в акробатическом прыжке забил победный мяч.

Киев хоть и берёт три очка, но радости у болельщиков команды от этой победы должно быть мало.

Динамо - Ворскла 2:1
Голы: Виталий Буяльский 50, Беньямин Вербич 90+1 - Руслан Степанюк 62
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Караваев 62), Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена 76), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири 90+3), Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра, Миккель Дуэлунн
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Эдин Шехич, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин (Артем Габелок 83), Ибрахим Кане, Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Ибрахим Кане 32, Эдин Шехич 53, Владислав Кулач 57

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (36)
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osadob07 (жмеринка)
22.02.2020 в 20:23
маразмы какие-то ,зато ЭВРОПА.а представьте себе ,чтобы сейчас было -15 ,да ещё и снег валил.когда то помню ходили с батей на футбик,мужики орут,запивая пивом,мы малые мороженное с водой дубасим.и тогда я знал, что это летний вид спорта а сейчас,вон мариуполь с зарёй болото месили.нужно было ,чтобы ещё пожарка с брансбойта это всё зрелище поливала.ну от чё у нас всё вверх тормашками?
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+1
-1
Крестоносец (Полтава)
22.02.2020 в 20:20
Только со стадиона. Динамо откровенно отскочило. А сама организация матча "без зрителей" у Динамо ужасная, должны были пропускать полтавчан, вместо этого "украли" у всех пол матча.
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0
-3
vlotko (Броди)
22.02.2020 в 20:16
Ну не той тренер, не та думка, не та ідея.
Ответить
+2
-2
osadob07 (жмеринка)
22.02.2020 в 20:08
уважаемые адепты ДК ,спасаться -это что новый стиль игры?после второго гола я думал шо динамо выиграло ЧМ
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0
-9
avatar
simargl (Чернигов)
22.02.2020 в 20:07
Обидно за Ворсклу. Логичной была бы ничья . ДК никакое ...
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0
-6
Number13 (Мариуполь)
22.02.2020 в 19:40
Очередной слив в пользу угдк... все как обычно!
Ответить
+1
-17
vlotko (Броди)
22.02.2020 в 20:08
Хто б писав про злив... той хто по 12 очок зливає...
Ответить
+9
-1
Number13 (Мариуполь)
22.02.2020 в 20:27
Ну глянь результаты, дебик!
0
-2
Лекарь (село Дарница)
22.02.2020 в 19:28
Невнятная игра, без искры и без мысли. Смотреть этот футбол стоило немалых усилий. Хочется надеяться, что это был "весенний" футбол.
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+6
-5
ZirkaFanKirovograd
22.02.2020 в 19:24
Отскочило Динамо очередной раз !!! Прогресс на лицо ,все продолжается
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+3
-10
oda1979 (Запорожье)
22.02.2020 в 19:23
Эта Ворскла обыграла бы Бенфику на раз два три..
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+4
-6
Счётчик шансов (Полтава)
22.02.2020 в 20:02
Вы жжёте что ли? Спасибо за комплимент, конечно, но разве что Бенфику из Луанды. (В чем я тоже не уверен, рано ещё... )
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+2
-2
vlotko (Броди)
22.02.2020 в 20:20
Зарано оди співати Ворсклі і порівнювати з Бенфікою. Взагалі якась дурня...
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
22.02.2020 в 20:35
Хіба що Бенфіку U-21 спробувати. Та й по віку ми схожі, трохи старші, правда.
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 19:21
Следующий матч в гостях у СКД1. Посмотрим, повезет ли на этот раз.
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+2
-7
Володимирович (Кременчуг)
22.02.2020 в 19:44
Коли власники ВСЕ тримають 50 на 50, який рахунок буде???
Ответить
0
-5
balamyt (Boston)
22.02.2020 в 19:18
Это Пирова победа....на энтузиазма ,но без игры и класса .
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+6
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
22.02.2020 в 19:11
Отскок засчитан
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+7
-9
avatar
Hugo64 (PARIS)
22.02.2020 в 19:07
Ответить
+4
-3
ascent (Луксор)
22.02.2020 в 19:13
Да, но только о результатах Динамо все уже забывать стали. Так, что скоро ничего не останется...
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+4
-5
ascent (Луксор)
22.02.2020 в 19:07
Посещает мысль, что динамовский стиль (с проходом по флангу и навесом или длинная передача) в нынешних реалиях становится архаизмом. Не надо сто раз открываться и отдавать такое количество мелких пасов да и обводки почти не нужны, да и выполнять всё это некому. А для бегунов тяжелоатлетов проще пробежать 100 м и навесить куда попало, а там другой тяжелоатлет может головой пробьет или корпусом кого-то продавит. Да и тренеру легче не надо тактику выстраивать, вернее надо, но только одну - идем на ворота клином (свиньей). Печально...
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+10
-8
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
22.02.2020 в 19:06
Радость от забитого второго гола сравнима с радостью от выиграша лиги чемпионов..Это доказаковались.
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+8
-8
oleg dynamo (львівська)
22.02.2020 в 19:05
рахунок то фігня,в кожному сезоні якась надія може тепер,а ні, ігри в ДК як не було так і нема...В центрі треба щось міняти,що Шепелєв(дуже слабо,замість гри в пас бє з центру по воротам) що Буя це не рівень такого клубу...
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+8
-5
аалекс ( Крым)
22.02.2020 в 19:03
Были какие-то иллюзии по-поводу выхода ДК из кризиса, но как показал матч - ничего не изменилось. Наблюдать за мучениями Динамо сил уже не хватает, такая тягомотина.
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+11
-7
shat (киев)
22.02.2020 в 19:02
Дело в том что средняя линия отсутствует напроч , все розыгрыши через Сидорчука , а он и раньше не блистал , ну а теперь полностью деградировал , возле ворот игроки тупят страшно , там где надо бить отдают пас , а с 40 метров не имея преград лупят куда попало
Ответить
+7
-5
ascent (Луксор)
22.02.2020 в 19:10
Тренер решает как выходить из обороны в атаку, хоть вся команда и была против...когда-то...
Ответить
+4
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
22.02.2020 в 19:00
Это была, мля, игра против одной из слабейших команд УПЛ ((
Ответить
+12
-3
Dimka26 (Чернигов)
22.02.2020 в 19:00
Не, еще есть Карпаты. Может против их будет убедительнее игра смотреться
Ответить
+11
-5
ascent (Луксор)
22.02.2020 в 18:59
Ну не знаю... дома и против аутсайдера... Вопросов стало больше чем было
Ответить
+9
-5
avatar
ricco-sc (Київ)
22.02.2020 в 18:56
Как научили, так и играют. Может еще раскачаются, что ли....
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+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
22.02.2020 в 18:55
Кажется, Динамо стало играть еще хуже. МЫсли никакой, тактики никакой, каждый игрок лупит и пытается брать на себя. Сегодня это сработало.
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+13
-6
Po4eson (Одесса)
22.02.2020 в 18:53
Флагман показывает уверенную игру. )))
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+8
-7
Cerega15 (Kherson)
22.02.2020 в 18:53
Серёженька, а ты знаешь, что такое «просак»? ©
Ответить
+2
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
22.02.2020 в 18:52
ФК Отскок. Еще буя дурака закинул.
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+6
-9
support (Kyiv)
22.02.2020 в 18:51
Вот это отскок великого клуба
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+9
-8
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simargl (Чернигов)
22.02.2020 в 20:15
Великий отскок ))!!!
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0
-1

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