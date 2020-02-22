Динамо - Ворскла 2:1. Спаслись

Не будем удивляться каким-то тренерским решениям, а просто констатируем факт: Михайличенко выпустил Бущана, а не Бойко в воротах; Кендзёру, а не Караваева в защите, Буяльского, а не того же Караваева или де Пену на фланге полузащиты; Русина, а не Соля в нападении. Назарий, кстати, оказался единственным зимним новичком киевлян, что называется, "под старт". У "Ворсклы" новых имён оказалось больше: экс-полтавчанин Кулач, а также Степанюк и Пуцлин проводили дебютный в нынешнем сезоне поединок в зелёно-белой форме.

Киев владел инициативой практически весь матч - да; Киев дольше держал мяч, чаще бил и создал больше голевых моментов - да. Но тяжело из себя выдавить фразу, что "динамовцы" однозначно превзошли соперника и наиграли на победу. Проблема в том, что, в целом, весь матч прошёл в борьбе. Это не тот поединок, когда один из соперников владеет тотальной инициативой и просто дело времени, когда забьёт. Это была равная встреча хоть и с преимуществом одной из сторон. Но от этого структура игры "динамовцев" не показывала, что они сегодня фавориты протовостояния.

Похожие игры были у киевлян и осенью. Тогда все ждали зимы и возможных изменений от Михайличенко и под Михайличенко. Ну, вот сейчас пришло время собирать камни, и, как видим, ничего не изменилось. Болельщикам "Динамо" уже который месяц приходится ждать, что когда-то будет лучше. Неизвестно, чем, кроме оптимизма, аргументируются такие мысли, но большинство из лагеря "бело-синих", увы, живёт только будущими успехами, а не нынешними.

Впрочем, это больше философия. На деле же за первый тайм, который завершился без голов, хозяева пару раз были близки к голу: Дуэлунн прекрасно приложился со штрафного в "девятку" (Ризнык вытащил), а Миколенко выскочил по левому полуфлангу один на один, но не попал в створ.

В дебюте второй половины за гостей однажды сыграла штанга и фарт после неудачной игры на ленточке Ризныка. Но первый гол оказался не следствием продолжающихся атак, а грубейшей ошибки молодого вратаря "ворсклян", который в буквальном смысле пропустил мяч за шиворот после флангового заброса от Буяльского.

На удивление, изменение счёта на табло никоим образом не повлияло на ход игры - это по-прежнему был равный футбол практически равных команд. Многие считали, что "Динамо" нужно дожимать соперника, однако этого не произошло, а в ответ - гости отыгрались. Прошла атака правым краем с подачей Пердуты в середину штрафной, где самым удачливым оказался Степанюк.

Вскоре "динамовцы" вроде бы и проявили желание забить второй, но почему-то эмоций их игре всё равно не хватало. По сути, последний голевой момент в основное время случился ещё за 15 минут до его окончания, когда Караваев не опередил защитника при простреле с фланга.

Но удача "Динамо" в концевке всё же улыбнулась: после ещё одной неуверенной игры Ризныка на ленточке ситуацией на отскоке здорово воспользовался Вербич, который в акробатическом прыжке забил победный мяч.

Киев хоть и берёт три очка, но радости у болельщиков команды от этой победы должно быть мало.

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Виталий Буяльский 50, Беньямин Вербич 90+1 - Руслан Степанюк 62

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Караваев 62), Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена 76), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири 90+3), Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра, Миккель Дуэлунн

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Эдин Шехич, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин (Артем Габелок 83), Ибрахим Кане, Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Ибрахим Кане 32, Эдин Шехич 53, Владислав Кулач 57