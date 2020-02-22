Победный акробатический этюд. ВИДЕО гола Вербича в матче с Ворсклой

Бело-синие были очень близки к тому, чтобы начать новый футбольный год с потери очков. "Ворскле" удалось выстроить защиту, которая достаточно эффективно сдерживала атакующие потуги динамовцев. Однако полтавчане не дотерпели совсем немного. Уже в компенсированное арбитром время гости позволили нанести удар Русину, голкипер справился, однако первым на подборе был словенский легионер. Точнее он сумел сразу пробить фактически "боковыми ножницами" и принес победу "Динамо" со счетом 2:1.