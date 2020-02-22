Игорь Суркис: Мы будем бороться за Беседина. 24 февраля будет разбирательство в УЕФА

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался после победы киевлян над "Ворсклой" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Довольны игрой сегодня?

- Я же должен профессионально к этому относиться. Первый матч, играли без зрителей. Тяжелая игра, играли против хорошо подготовленного соперника. Максимова знаю много лет, это очень квалифицированный тренер. Как показала игра, Максимов за короткий период создал боеспособную команду. Наша команда играла с первой и до последней минуты. Включала скорости такие, которые сейчас может включать. Дожали противника, выиграли, с чем я и поздравляю команду.

- Дуэлунда все хвалили на сборах. Он может стать лидером и тем, кто сделает разницу прямо сейчас?

- Считаю, каждый футболист, который выходит в составе "Динамо", должен делать разницу. Дуэлунд – тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре, по первому тайму он показал, что войдя в игровой ритм, физических кондиций ему хватает, принесет команде очень многое.

- На Кадаре можно ставить точку?

- Давайте мы не будем... Пока он – игрок "Динамо".

- Что с Бесединым? Когда вернется?

- 24 февраля будет разбирательство в УЕФА.

- Его сильно не хватает команде?

- Считаю, он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал, – поделился Игорь Суркис.