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Динамо - Ворскла 2:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне вырывают победу в концовке встречи

Динамо - Ворскла 2:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 19-го матча УПЛ "Динамо" - "Ворскла".

Динамо - Ворскла 2:1
Голы: Виталий Буяльский 50, Беньямин Вербич 90+1 - Руслан Степанюк 62
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Караваев 62), Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена 76), Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири 90+3), Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кендзёра, Миккель Дуэлунн
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Эдин Шехич, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин (Артем Габелок 83), Ибрахим Кане, Павел Ребенок, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Ибрахим Кане 32, Эдин Шехич 53, Владислав Кулач 57

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ
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