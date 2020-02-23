Спасение Динамо, четыре гола Месси, юбилей Роналду. Главные новости за 22 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 22 февраля

В первом матче, который открывал 19-й тур УПЛ, "Мариуполь" принимал "Зарю". Азовцы владели инициативой в первом тайме, но после перерыва луганчане доказали свое превосходство. Счет открыл новичок Перович, затем Леднев забил свой десятый гол в текущем чемпионате. Мишнев один гол отыграл, однако спасти хотя бы ничью "Мариуполь" не смог.

Во втором матче дня "Динамо" играло с "Ворсклой". Киевляне открыли счет в начале второго тайма благодаря достаточно "случайному" удара Виталия Буяльского с фланга. Полтавчане через 12 минут отыгрались (Руслан Степанюк) и держали ничейный результат в 90+1-й минуты. А потом упустили атаку, после которой эффектный удар (в падении ножницами) нанес Беньямин Вербич. 2:1 - "Динамо" с большим трудом удержалось на втором месте по итогам тура.

Артем помог "Кайсериспору" сыграть вничью с "Коньяспором", матч завершился со счетом 2:2. Команда Кравца до сих пор последняя. А вот Иван стал героем матча с "Залаесгерсегом", оформив хет-трик за 12 минут, "Фехервар" победил 4:1 и сократил отставание от "Ференцвароша" до трех очков, ведь команда Реброва проиграла 0:3 "Мезёкёвешду". "Альбасете" Романа Зозули прервал серию из девяти матчей без побед, одолев "Нумансию" 2:1. Украинец сыграл 81 минуту, результативными действиями не отметился.

В Англии встречались прямые конкуренты за место в Лиге Чемпионов. Сначала "Челси" одолел "Тоттенхэм": Жиру забил первый мяч, Алонсо в начале второго тайма удвоил преимущество, только на 89-й минуте шпоры заставили ошибиться Рюдигера. В итоге 2: 1, что позволило аристократам оторваться от соседей на четыре очка. "Манчестер Сити" играл с "Лестером". Команда Гвардиолы снова не забила пенальти, на этот раз ошибся Агуэро, но смогла отличиться с игры - единственный мяч в сетку отправил Габриэл Жезуз. Поэтому горожане увеличили свое преимущество над лисами до семи очков.

Под горячую руку аргентинца попал "Эйбар". "Барселона" в итоге победила со счетом 5:0, еще один гол записал на свой счет Артур. Новичок Брайтвейт вышел на замену на 72-й минуте и принял непосредственное участие в двух последних голах. Каталонцы благодаря получить очкам вышли на первое место, ведь "Реал" проиграл! Мадридцы капитулировали в поединке с "Леванте". Единственный гол забил Хосе Моралес. И теперь уже "Барселона" впереди на два очка. Также отмечаем победу "Реала Сосьедад" над "Валенсией" 3:0 - баски вышли на четвертое место.

Юбилей пришелся на матч со СПАЛ в 25-м туре Серии А. Криштиану отметил его забитым голом, тем самым продолжил свою результативную серию в чемпионате до 11-ти матчей подряд! "Ювентус" в итоге победил 2:1 - второй гол на счету Дибалы, в составе СПАЛ отличился Петанья, который реализовал пенальти. "Милан" в свою очередь упустил победу над "Фиорентиной", пропустив с пенальти на 85-й минуте.

В Германии центральный матч сыграли "Шальке" и "Лейпциг". Очевидно, что команда из Гельзенкирхена попала в кризис, ведь не может победить уже пять матчей подряд. На этот раз кобальтовые были разбиты со счетом 0:5. 22-летний Кристофер Нкунку, перешедший летом из ПСЖ, отдал четыре результативные передачи. Быки остались на расстоянии одного очка от "Шальке". А вот "Боруссия" из Дортмунда ограничилась двумя голами в ворота "Вердера". Один из мячей на счету Эрлинга Холанда, для норвежца это уже девятый гол в Бундеслиге (в шести матчах). "Борусися" из Менхенгладбаха сыграла вничью 1:1 с "Хоффенхаймом".